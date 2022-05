En misa y repicando

Transitar desde el activismo a la política es difícil, sobre todo si quieres estar en misa y al mismo tiempo repicando las campanas. Podemos repite una y otra vez que su presencia en el gobierno es para obligar al PSOE a que haga política de izquierdas, y cuando algo no le gusta se desmarca públicamente como guardianes de la pureza ideológica. En esta estrategia hay que encajar las actitudes y declaraciones de Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Echenique, que ponen en peligro el proyecto y la candidatura de Yolanda Díaz, a la que quieren instrumentalizar sabiendo que se estrellarían en unas elecciones si fuesen ellos los cabezas de lista. De este asunto hablé el pasado 27 de febrero en esta misma sección y me reafirmo en lo que decía; o le dan a Yolanda Díaz libertad para articular su proyecto y sumar 500.000 votantes, o los números no darán para articular otra mayoría de investidura.