Miguel Tellado: unha oportunidade perdida

A verdade que seguín con moito interese a entrevista, do día 9 de febreiro, a José Manuel Rey na Cadena Ser Ferrol. A miña sorpresa foi, cando cun xogo de palabras para oíntes non moi atentos, o candidato municipal da dereita parecía dicir que, finalmente, Ferrol si ía estar no chamado Corredor do Atlántico para mercadorías en ferrocarril. Incluso el agradecía a presentación da moción presentada polo seu partido no Senado e defendida polo ferrolán Miguel Tellado, compañeiro de escano de Núñez Feijoo.



Levado por esa primeira impresión, rebusquei na prensa por si en verdade a Xunta de Galicia fóra quen de rectificar. Pero, nada de nada. Así que decidín ir as fontes orixinais e ante a pouca información que lograba da propia páxina do Senado. Grazas á deputada Natividad González, puiden facer unha lectura máis polo miúdo do Diario de Sesións e da moción presentada pola dereita.



En conclusión. Miguel Tellado defende no Senado a proposta orixinal da Xunta onde Ferrol queda fóra do Corredor. Así que ese “Ferrol ten que estar”, non é – no mellor dos casos – máis que un simple desexo de Rey Varela. O certo é que a intervención de Miguel Tellado é unha ocasión perdida para o avance de Ferrol e comarca.