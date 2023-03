O mestre Torregrosa

Hoxe, sábado 1 de abril, á tarde, temos unha cita no Teatro Jofre. Alí diversos colectivos e moitas e moitos cidadáns, como boa representación da cidade, xuntarémonos para render homenaxe a unha das grandes persoas deste Ferrol noso: José Torregrosa.



Periodista, crítico de cine, novelista, autor teatral, poeta e mestre. Persoa comprometida desde sempre e que pasou polas cárceres franquistas. Si, moitos son os seus perfís, pero permítanme subliñar a súa calidade humana. El forxador de historias, forxador de cultura, do dereito á liberdade e á vida digna, mestre de xente libre. Mestre de vida.



Somos o que somos pola xente que nos acompañan, máis cando permiten que as nosas vidas sexan mellores e poden ser vividas como deben. Polo tempo e polo esforzo que fixeron por cambiar as cousas e deixarnos abertas as grandes alamedas por onde pasan as persoas libres, para facer unha sociedade mellor.



Unha homenaxe sentida a unha persoa xenerosa e a que debemos reivindicar, máis porque el escapa do merecido recoñecemento, sempre por priorizar o ben colectivo. El que tanto nos ten ensinado, el que reconstrúe cada día o mundo, tecla a tecla. Permítanme darlle as grazas publicamente a José Torregrosa, amigo, irmán, pai.