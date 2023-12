¿Libertad para quién?

El presidente argentino Javier Milei ha decretado que las manifestaciones no podrán transcurrir por las vías públicas, que los arrestados en las mismas ya no cobrarán ayudas o subsidios estatales, que se bloqueará a los autobuses que trasladen manifestantes a Buenos Aires desde otras provincias, y que se pasará la factura de los gastos policiales a los convocantes. Santiago Abascal, Cayetana Álvarez de Toledo o Mariano Rajoy, políticos españoles que asistieron solidariamente a su toma de posesión, no nos han hecho saber su opinión sobre estas medidas de control social que en España serían inconstitucionales, aunque a su regreso nos han recordado que aquí hay una dictadura. Cabe preguntarse pues para quien es la Libertad que tanto pregonan, porque si sólo es para unos, será la libertad de la “democracia orgánica” que hubo entre 1936 y 1977, donde elegíamos libremente entre futbol y toros.