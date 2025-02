Letras e Toxos

El pasado 25 de enero el Real Coro Toxos e Froles de Ferrol celebraba el “Festival 110 nos cantando”, rememorando la publicación de sus estatutos fundacionales, entre cuyas finalidades están el contribuir a la tradición gallega y el uso do “noso idioma nas súas representacións”. Un ompromiso que tras más de un siglo prevalece vivo –obras son amores– como por ejemplo en la recuperación y transcripción de gran parte de las melodías de nuestra tradición musical, digitalizadas y preservadas en el archivo musical del coro favoreciendo así la transmisión generacional de la tradición emanada del pueblo y fuente de la vida musical gallega, incluso en el ámbito culto, ya que los compositores seguimos influenciados por las corrientes nacionalistas de la Europa del S. XIX encontrando en “lo popular” un caudal inconmensurable. También “el Toxos” es pionero en otra cuestión: la inclusión de las mujeres en el coro –ya en 1920–, recordando que a fecha actual en otras formaciones musicales la participación de la mujer se ve limitada a la de instrumentista, no permitiéndosele cantar. Discos, LP´s, grabaciones, cientos de conciertos…le valen al decano de los coros gallegos obtener decenas de distinciones a cada cual más relevante. No faltaron en el Festival “cantareiro” las perlas oceánicamente musicales das Cantareiras de Gradaílle (Ferrol) y das Pandereteiras de Xacarandaina (A Coruña), ni la presencia de representantes de la Xunta, la Diputación, Consello da Cultura Galega, Concello de Ferrol y Real Academia Galega, con la presencia de Víctor Freixanes, que elocuentemente indicaba que el Día das Letras Galegas de este año será dedicado al “Cancioneiro Popular Galego”. Surge así la reivindicación del reconocimiento en este día para Eugenio Charlón Arias y Manuel Sánchez Hermida. “Ellos y Ferrol bien lo merecen”. Suscribo.