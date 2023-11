Leonor y los republicanos

Ya juró la princesa Leonor sin que se nos pidiera opinión a los españoles, pues nos dicen que ya la dimos en 1977 bajo las circunstancias de aquel momento, y que los experimentos hay que hacerlos con gaseosa. Es lícita la inquietud sobre la respuesta que darían los militares si la opción republicana ganara el plebiscito, pero la verdad pura y dura es que nuestra monarquía se sostiene porque cambiar la forma de gobierno no es ahora una especial preocupación de los españoles, y porque una parte imprescindible de los votantes socialistas seguirán siendo monárquicos, mientras la Corona no ponga reparos a la acción del gobierno. Recuerden que en las últimas manifestaciones convocadas contra Pedro Sánchez, aparecieron pancartas contra Felipe VI por no ordenar la repetición de las elecciones y permitir que gobierne el rojerío, y es que el 12% de los votantes de PP y Vox se declaran republicanos.