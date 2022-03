En el homenaje de despedida a la cirujana María del Mar Martínez Baracheta

En el día de hoy, 25 de marzo de 2022, los cirujanos del Hospital Clínico Universitario de Ferrol Arquitecto Marcide homenajean, con una comida multitudinaria en un restaurante céntrico de Ferrol con motivo de su jubilación, después de cuarenta años de servicio profesional y formación de nuevas generaciones, a la cirujana María del Mar Martínez Baracheta.





Como muy bien define ella, y distingue, las “Profesiones”, son ocupaciones que requieren de conocimiento especializado, formación profesional, capacitación educativa, según el caso, control sobre el contenido del trabajo, autorregulación, espíritu de servicio a la comunidad y por qué no ¡altruismo! y elevadas normas éticas: deontología profesional”. Y, carrera profesional es “la suma de los puestos de trabajo que has desempeñado y los logros que has tenido durante tu vida profesional. Algunas carreras tienen puntos de referencia definidos para el éxito, tales como títulos, mientras que otras son juzgadas por sus logros. Y este ha sido el recorrido de su carrera profesional.





María del Mar Martínez Baracheta, formada como cirujana en la década de los ochenta en el Hospital Arquitecto Marcide, siendo jefe del servicio de Cirugía el dr. Pintos Fontoira, “excelente cirujano y colaborador docente con la Cátedra de Medicina y Cirugía” de la Universidad de Santiago de Compostela, quien llegó a decir, en privado/públicamente, que había sido la mejor alumna en toda su carrera como jefe de Servicio y a la que auguraba una gran carrera profesional como cirujana. Y no se equivocó, ¡acertó de pleno!





Ya en el año 1993 realiza su primer curso para adquirir conocimientos y habilidades en cirugía laparoscópica en Santiago de Compostela y, en 1996, en su inquietud por estar actualizada en técnicas quirúrgicas avanzadas, a lo largo del año gestiona su acceso para realizar el curso de cirugía laparoscópica, casi nada, en la unidad de Laparoscopy Surgery, del centro hospitalario más prestigioso del mundo, al que pocos, muy pocos, acceden: “Mount Sinai Hospital”, de Nueva York.





Durante el curso realiza las prácticas junto al jefe de la unidad de Laparoscopy Surgery, dr. Barry Salky y Mikel Edy, en endotrainer, y en quirófano experimental sobre animal vivo. El dr. Barry Salky fue el primer cirujano del mundo que realizó una esplenectomía laparoscópica. A lo largo de este periodo, realiza su labor asistencial iniciándose en estas técnicas laparoscópicas, y continúa llevando a cabo intervenciones más complejas, así como esofaguectomías y prácticamente todas las pancreatectomías cefálicas, durante un periodo de más o menos tres años.





En 2001, durante tres meses, asiste, para su formación y puesta al día en las últimas técnicas quirúrgicas, al Hospital Virgen del Camino, de la SS de Pamplona (Navarra), haciendo labor asistencial de facultativo especialista de Cirugía General, en la Unidad de Coloproctología, bajo la formación y supervisión del dr. Héctor Ortíz, de reconocido prestigio internacional y coordinador del “Proyecto Vikingo”, para la implantación en España de la “Resección de Mesorrecto, en los Cánceres de Recto”, cuya Unidad es pionera en España en la incontinencia fecal, mediante técnicas de implantación de neuroestimuladores de raíces sacra”.





Esta metodología conlleva estudios manométricos y ecografía anorectal. No cabe duda de la trascendencia de estos estudios y su puesta en práctica pero, no en vano, en la Unidad de Coloproctología el equipo tiene elevada cualificación, y certificación, con dos “boards “europeos en Coloproctología, con capacidad docente, para la formación continuada de cirujanos generales en esta supraespecialidad.





De regreso, se centró en poner en práctica, sus conocimientos en la Patología Neoplásica Colorrectal, dedicando todos sus esfuerzos durante dos años, a la elaboración de protocolos en la cirugía del cáncer de recto para que la labor asistencial del Servicio de Cirugía vaya acorde con el conocimiento y los criterios de calidad, exigibles en cualquier hospital de Europa que realice estas intervenciones. Dichos protocolos fueron avalados por el coordinador e investigador principal del comité científico del “Proyecto Vikingo” y jefe de Servicio de Cirugía General del Centro Clínico Universitario “Virgen del Camino” de Pamplona, el dr. Héctor Ortiz.





Siendo tutora de la Especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo (1997 a 2011), en la década de 2006, después de mucho luchar, luchar mucho, consigue, junto con compañeros de otras especialidades, crear el Comité Clínico de Cáncer Colorrectal, lo que da otro impulso y salto cualitativo para que el Hospital Clínico Universitario de Ferrol sea aún más referente, estando conformado dicho comité por especialistas de Cirugía, Oncológica, Radiología, Digestivo y Anatomía Patológica.





Por esas fechas, también tenía presencia y participaba en los comités técnico sanitario de Infección Profilaxis y Política Antibiótica, técnico de Farmacia y Terapéutica, el núcleo de Seguridad del Paciente y el grupo de trabajo de Enfermedad Inflamatoria Intestinal.





En esos momentos, la Gerencia del Hospital, como consecuencia de llevar a cabo nuevas técnicas sobre Patología del Suelo Pélvico y con la adquisición de conocimientos en la nueva disciplina, tras la realización en Sevilla del Curso Internacional de Ecografía Ano-Rectal, decide adquirir para el Servicio de Cirugía un ecógrafo específico para esta patología. Y, a día de hoy, ya son evidentes los resultados que se obtienen con esta técnica, que gracias a las imágenes ano-rectales concretas y precisas, podemos decidir con criterio científico en qué pacientes vamos a resecar la neoplasia por vía endoanal, evitando laparotomías innecesarias y amputaciones abdomino-perineales que en nada benefician al paciente. Lo cual, al final, nos ha convertido en un servicio más eficiente.





También quiere reseñar, que a iniciativa de la Gerencia de Gestión de Ferrol, han iniciado colaboraciones con el Servicio de Ginecología para tratar conjuntamente la patología del suelo pélvico, lo que conlleva la eliminación de una segunda intervención, una vez más, “trabajando y haciendo equipos multidisciplinares, se mejora la atención al paciente”.





*Ramón Moreira González es profesor jubilado de UULL (Universidades Laborales)