Fragatas sin fronteras

La crisis entre Rusia y Ucrania tiene muy mala pinta. Menos mal que España ha mandado un par de fragatas “humanitarias” y unos cuantos cazas para resolver el problema. Cuando los mandos de la OTAN te lo ordenan, ahí van nuestros militares raudos y veloces. Hondureños, ecuatorianos, colombianos…, enviados al frente para defender nuestro país (luego VOX lo agradecerá como lo hace siempre).



Bueno, ahora en serio: ¿Otra vez nos van a manipular como lo hicieron con las armas de destrucción masiva? ¿Otra vez vuelta a lo mismo para justificar una guerra? No es mi problema que EEUU y Rusia quieran deshacerse de su stock de armas obsoletas.



Si quieren Putin y Biden jugar a soldaditos, que lo hagan en un cuadrilátero ellos solos y que nos dejen en paz a los demás. Las soluciones de conflictos nunca son fáciles y menos cuando no existe empatía.



Deberíamos volver atrás 60 años, a la crisis de los misiles de Cuba cuando estuvimos a punto de entrar en la 3ª Guerra Mundial. En esa ocasión echamos la culpa a la Unión Soviética porque quería instalar misiles en Cuba (país vecino de EEUU).



Ahora, la OTAN quiere captar a Ucrania (país vecino de Rusia). Putin te podrá caer mal o peor, pero esta vez tiene razón; y si no la tiene ahora, tampoco la tenía Kennedy hace 60 años y la dimos por buena.



Si la OTAN deja de seducir a Ucrania, el tema se soluciona ya. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Esto no va de rojos o azules, sino de mentes abiertas u obtusas.