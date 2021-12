O día previo ao dos Inocentes, tivemos a visita do vicepresidente Francisco Conde, anteriormente conselleiro de Industria (responsabilidade que foi renomeada para ocultar as competencias exclusivas que o noso Estatuto atribúe ao goberno galego). Diversos axentes sociais estiveron presentes por estar convocados, aínda que eran conscientes de que só tratábase dunha foto.



As grandes achegas poden resumirse en novamente “poñer en marcha” unha oficina territorial da Xunta e reivindicar, outra vez, a zona franca para Ferrol. Facer culpable a Pedro Sánchez da falta das infraestruturas de Ferrol (que foron adiadas pola supeditación do PP á dereita económica da cidade da Coruña), como reivindicar o comezo da fragatas F110 (que sufriron un grande atraso atribuído a intereses persoais do ex ministro de Rajoy, Pedro Morenés). A estas alturas, necesitamos moito máis que proclamas baldeiras.