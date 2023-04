Estos últimos dias he sido testigo de los actos desarrollados durante el “III Festival Ilustrado de Ferrol”. Desde la tarde del sábado de la pasada semana, comenzaron los actos organizados en la ciudad, por el ayuntamiento ferrolano, con la acertada programación dirigida por la concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, que, ademas, participa en las diferentes actividades ataviada de época.



Debemos señalar que fue Eva quien “resucitó” estos festivales, puesto que, allá por 2005, hace dieciocho años, ya se organizó, en Ferrol, una Feria Ilustrada, con puestos de artesanos y comerciantes, debidamente ataviados con ropas del Siglo XVIII, y ya, en la plaza de Amboage, se celebraron bailes del “Siglo de las Luces”, como el “minué” francés, la contradanza inglesa o la pavana española. La iniciativa había surgido dentro del Ateneo Ferrolano, donde ejercían sus cargos directivos Elíseo Zaera, Fernando Ocampo y Luis Calvo, entre otros, Este proyecto fue apoyado, desde el ayuntamiento, por el concejal de Cultura de entonces, José Manuel Couce Fraguela, que nombró responsable de la organización de la mencionada feria, y los actos complementarios, a Manuel Basoa Vizoso, el conocido y recordado actor y director teatral naronés, muy relacionado con la celebración de la feria medieval de Betanzos. Esta celebración ,y el resto de las actividades, tuvo considerable éxito, aunque, ya entonces, se echó de menos la participación ciudadana ataviada con los trajes de época.



Me relataba Fer Ocampo, testigo directo del evento, que, afortunadamente, en el grupo de teatro del Ateneo ferrolano se conservaban una veintena de atavíos “ad hoc”, procedentes de la representación de una obra teatral ambientada en la época. Con ellos, y otra veintena mas, que proporcionó el Concello, se pudo salir del paso y los bailes de salón se pudieron representar en la Plaza de Amboage. No obstante, esta buena iniciativa no volvió a repetirse al año siguiente y cayó en el olvido. Algo muy propio de la política cultural de nuestra ciudad. La apatía ronda peligrosamente a ediles y a ciudadanos..



Es por ello que, afortunadamente, debemos aplaudir la iniciativa y la continuidad de Eva Montero, manteniendo, ya por tres años consecutivos, estas actividades que en cada edición aumenta la participación de figurantes, mujeres y hombres, debidamente vestidos con trajes de época.



Nada se puede objetar acerca de la organización de las actividades de estos tres días, en las que también participa, con acierto, el Centro de Iniciativas Turísticas de Ferrol (CITES), como fueron las visitas guiadas por el Ferrol de la Ilustración, los pasacalles, la degustación gratuita para personas debidamente ataviadas, las escenas teatrales en la calle Real y los bailes versallescos en la Plaza de Amboage.



El broche final lo pusieron los 3.000 escolares ferrolanos, de una docena de colegios públicos y privados, que, ataviados de época, en lo posible, bailaron un “minué” conjunto, como antesala para conseguir, el próximo año, la obtención de un récord “Guiness”, que este año no fue posible, ya que la entidad mencionada debe ser preavisada con un plazo mínimo de seis meses, tal y como apuntan, desde el CITES, sus directivos.



Durante estas fechas, se recogieron firmas para apoyar la candidatura de Ferrol para ser declarado “Patrimonio de la Humanidad”. A este respecto, solo queda señalar que se echa de menos mas participación y entusiasmo de la población ferrolana, aunque sea como mera espectadora, ya que no debemos olvidar que, el apoyo masivo de la población, es algo que tienen muy en cuenta quienes conceden la distinción reclamada.



Por ello, es preciso mantener estos Festivales Ilustrados, sean quienes sean los que gobiernen en el Palacio Municipal ferrolano. Que no pase como siempre, y que no se crean que la Historia comienza con ellos. Seamos continuístas, por el bien de Ferrol.