Ferrol non é galega?

stes días vimos, como a conferencia dos presidentes autonómicos de Galicia, Castela-León e Asturias, reclamaban ao goberno de España unha maior implicación e aposta polo “Corredor Cantábrico”, que pretende modernizar o ferrocarril para o transporte de mercadorías cara a Europa. Petición atendida de xeito parcial co nomeamento do comisionado estatal, cando aínda estaban abrindo a quenda das primeiras intervencións neste evento.



Esta cuestión sinala a visión que ten a Xunta de Galicia. Deixa fóra do corredor ás cidades de Ferrol e Lugo, así como ao norte galego. Na memoria está aquela proposta non atendida do que fóra enxeñeiro naval e profesor de economía aplicada, Manuel Casal Pita, dun tren circular que si comunicaba as sete grandes cidades galegas.

O alcalde Ángel Mato foi o primeiro en saír a defender a necesidade que temos de formar parte dese corredor atlántico. Igual Rey Varela poderíalle preguntar ao presidente da Xunta se Ferrol non é Galicia? Todo isto porque Rueda, coma Feijoo, é só un representante dunha dereita coruñesa incapaz de sumar sinerxías coa comarca de Ferrolterra. O cal explica que, como contrapartida, converteran á cidade de Vigo na capital económica de Galicia.