Feijóo en el escalera

En sus primeros actos públicos como nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo mostró cierta inseguridad y confundió términos básicos de economía, por lo que su entorno ha optado por no exponerlo innecesariamente. Recordemos que la televisión gallega no retransmitía los plenos del parlamento autonómico, y que esquivar el radar mediático es una habilidad que domina con tanta maestría, que si a cien gallegos les pedimos que nos digan algo bueno que hizo Feijóo en Galicia, noventa no sabrían qué responder. También es cierto que pasaría lo mismo si les pedimos que nos digan algo que haya hecho mal. Rajoy tenía cierta retranca muy gallega pero sabíamos lo que pensaba, mientras que con Feijóo no sabemos si sube o baja la escalera, un tópico que probablemente se ajusta a la realidad porque aquí tiene su razón de ser, pero que en España tiene fecha de caducidad como estrategia de comunicación.