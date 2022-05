Agora que a Praza de Armas é xa un lugar de encontro, tras a Semana Santa tivemos a “Expocidades” do Eixo Atlántico. Unha trintena de casetas dos principais concellos do norte de Portugal e Galicia, centradas na promoción turística e gastronómica (e no noso caso tamén na nosa candidatura a patrimonio mundial pola Unesco), á que seguirá a mediados de maio unha versión musical no Auditorio Municipal de Ferrol.





Pero, é moito máis que un simple evento turístico. A presenza da alcaldesa de Narón Marián Ferreiro e da actual presidenta do Eixo Atlántico e alcaldesa de Lugo Lara Méndez, ademais tendo como anfitrión ao alcalde de Ferrol Ángel Mato, denota a importancia estratéxica que ten para o hínterland que formamos o norte de Galicia. Xa saben, persistir, sumar esforzos por unha causa común que debera darlle un novo pulo a estes territorios e, polo tanto, á nosa presenza no país e na Unión Europea.