¿Cuando hay que dimitir?

Lo obligado es que un cargo público dimita cuando reciba una condena judicial firme, o como mucho con la apertura de juicio oral, pero sin saber bien por qué, una fuerte corriente de opinión plantea que hay que dimitir en el momento de la imputación, que es una fase procesal en que una persona tiene que declarar ante el juez porque es sospechosa de haber cometido un delito, aunque no existan pruebas. De hecho, creo que en el caso de Mónica Oltra no habrá siquiera juicio, pero el problema de esta mujer es que si en el pasado exigió la dimisión de rivales políticos cuando eran imputados, ahora no puede decir que lo suyo es diferente, aunque lo sea. Es como calificar de higiene democrática el boicot a la conferencia de un rival en la Universidad, y condenar como atentado a la libertad de expresión cuando el boicoteado eres tu. Cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.