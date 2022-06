Este domingo volvían as tripulacións do Blas de Lezo e do Cantabria a Ferrol. Vaia para elas a benvida por este retorno a casa, xunto ás súas familias. Corenta anos pasaron desde que a UCD metéranos na OTAN e, algo menos, desde aquel xiro de Felipe González e o referendo, que para quen subscribe esta columna foi a súa primeira “incursión” nas mesas de votación, con apenas dezaoito anos.



Estase a celebrar o cumio desta organización político-militar en Madrid e que evidencia un grande éxito de Pedro Sánchez, á marxe dese coro mediático ao que lle resulta moi incómodo este goberno de coalición. Pero, o asunto é que facer ante a realidade, incluso cando un volvería a votar non naquel referendo. Quizais o máis intelixente sexa participar no debate do seu futuro desde un punto de vista democrático. Algúns aínda pensamos nunha forza de paz baixo mandato da ONU e baixo a tutela do Tribunal Penal Internacional.