O pasado venres tiven ocasión de escoitar a Carlos Callón na presentación da súa última achega: “O libro negro da lingua galega” (Editorial Xerais 2022), organizada pola Sociedade Cultural Medulio. Nese percorrido de afrontas ao galego chamoume a atención a súa referencia ás Cantigas de Santa María, que no seu leito de morte Alfonso X O Sabio reclamou, aínda que non foron suficientes como elemento curador.



Pero, volvendo ao asunto. Resulta que a pesar de ser unha obra escrita na nosa fala no século XIII, aínda hoxe hai textos escolares que manteñen unha suposta escrita na lingua de Castela. Unha vez máis, vese como a manipulación política é capaz de crear unha realidade paralela, o asunto é sempre que a historia sirva para xustificar as políticas do presente. Moi poucos coñecen que o reino de Galicia ocupaba a metade da península medieval e que o galego era a lingua de prestixio usada por todos.