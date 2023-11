El pasado 2 de noviembre, la Armada rindió un homenaje en Ferrol a los caídos por la Patria, y leyendo las informaciones sobre los ritos y liturgias de esta iniciativa, creo que el homenaje estaba pensado sólo para los que cayeron muertos en la guerra civil luchando contra la Segunda República. Homenajear sólo a unos es faltar al respeto a los otros, y es seguro que actos así concebidos y ejecutados, no satisfacen a una parte de la población española que desearía un mayor equilibrio de nuestras Fuerzas Armadas con ciertos episodios de su pasado. Comprendo que en una institución tan endogámica en su cúpula, las inercias son difíciles de cambiar, pero si no vemos ninguna voluntad de cambio resulta legítimo deducir que no les importa, así que por un lado escribo este artículo con la resignación de quien clama en el desierto, y por el otro lado con la convicción de que tenía que decirlo.