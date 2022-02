Anuncios electorais

Hai que felicitar a Martina Aneiros que, tras once anos de concelleira, ocupa xa a delegación territorial da Xunta de Galicia para Ferrol. Este é un nomeamento cunha grande carga política e electoral, reforzado ademais cun perfil persoal e profesional estreitamente vinculado á cidade. É certo que ás urbes séntalles ben os períodos preelectorais. Tras a nova delegación da Xunta – esperemos que con contidos reais – chegan unha serie de novas por parte de Feijóo, que máis parece terse autonomeado concelleiro número vinte e seis de Ferrol.





O anuncio dunha nova senda peonil e carril bici do porto até a Cabana ou a Zona Rexurbe para Ferrol Vello parece que deixan de ser un simple cartel á carón da Praza Vella. Incluso é gratificante saber superadas as reticencias da dereita cara á figura de Carvalho Calero e a súa casa natal da rúa San Francisco. Ou o financiamento “ilimitado” das ampliacións do Marcide.