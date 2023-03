Un acordo por Ferrol

Ángel Mato e o grupo socialista lograron a aprobación do chamado “Convenio de Defensa”. Era tempo de pechar o estéril debate deste últimos trinta anos. Pode gustar máis o menos, podemos ser críticos con que o ministerio de Defensa actúe como unha inmobiliaria, pero tocaba resolver. Por iso, é de agradecer o cambio de opinión do Partido Popular e tamén de Ferrol en Común.



Pero, seríamos incautos se consideraramos o acontecido como a evidencia de que si podemos artellar acordos de cidade? Quizais o preto que están as vindeiras eleccións municipais obrigaron a mudar dinámicas de non colaboración co actual goberno municipal?



Así estes días Rafael Fernández Beceiro, novo concelleiro de Facenda, xa tivo que facer fronte ás acusacións por parte da dereita e do nacionalismo sobre o nivel de investimento. E el non deixa de ter razón. Aquel goberno de maioría absoluta de Rey Varela só foi capaz de facer a metade de investimento, có actual goberno en minoría de Ángel Mato. Como vemos, realmente o importante é ter un proxecto de cidade e lograr abrir dinámicas que permitan sumar e lograr implementar o consenso social na cidade. Ás veces, menos suman máis, porque é cuestión de vontade e de traballo.