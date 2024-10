Vecinos afectados por las riadas de Neda urgen la eliminación de las presas

Con la mirada puesta en el cielo y ante las previsiones de los restos del huracán Kirk –con vientos de hasta 140 kilómetros por hora y acumulaciones de agua por encima de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas– los vecinos y vecinas de Neda que en el pasado se vieron afectados por las riadas en Neda analizan el informe presentado por el Concello para la gestión del riesgo de inundaciones en el entorno de los ríos Basteiro y Belelle.



Alejandro Esperante, vicepresidente de la asociación creada a raíz de los sucesos de noviembre de 2023, comentaba ayer que “estamos ya haciendo guardias y vigilancias por lo que pueda pasar”, añadiendo que “algunos vecinos están mirando de comprar unos sacos especiales para estas situaciones, que mitigan un poco la entrada de agua en las casas”.



Con respecto al informe del estudio encargado por el Consistorio –y que partió del ya realizado por Augas de Galicia–, sostiene que “se basa en un solo supuesto, por lo que no tenemos datos concretos de caudales. Creo que falta actualizar bastantes datos”.



Entre las propuestas que figuran en el documento se encuentra la de construir un dique longitudinal ancho que eleve unos 90 centímetros el borde del río a lo largo del canal que alimenta los molinos del Carballo y de Moncho y entre estos molinos y el Belelle. “Para nosotros esa no es la solución porque en alguno de los canales eso ya estuvo puesto hace muchos años cuando estaban en funcionamiento los molinos y desbordaba igual. O amurallan todo el río, que no creo que lo hagan por el coste que supondría y el impacto medioambiental que podría tener, o no se solventará el problema”.



Los afectados de esta asociación demandan, como intervención principal, la demolición de las presas –recogida también en las propuestas del Consistorio–. “Es básico, porque hay desniveles en algunos sitios de más de dos metros de altura. El río, con los años, fue acumulando sedimentos detrás de la presa, por lo que el nivel del agua sube. Con esta eliminación de azudes se consigue que no haya alimentación de agua a los molinos que tienen los canales que desbordan. Después sería necesario también limpiar el río principal, el Belelle, para que pueda fluir y que arrastre los sedimentos acumulados”, apunta Esperante.