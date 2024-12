A vida descoñecida do fillo do Cid, na librería Day con “O bo vasalo”

“O bo vasalo” ou “El buen vasallo”, unha obra editada nestas dúas linguas que asina Francisco Narla, recupera un dos personaxes máis sonados da historia para contar unha parte esquecida nos libros. O exemplar, que desmitifica diversos aspectos do relato máis habitual, presentarase esta tarde de mércores, ás 19.30 horas, na libraría Day de Narón.



As tramas acontecidas na realidade son unha das predileccións do autor, que coas súas publicacións especializouse no xénero histórico. Unha vez inmerso nestas temáticas, en 2018 conseguiu o I Premio Edhasa de Narrativas Históricas por “Laín. El bastardo”, un éxito tanto nas vendas como na crítica. Despois de continuar con outras obras, sendo a derradeira a titulada “Breo. O celta que desafiou a Roma”, no pasado mes de outubro lanzou este volume.



Diego é un dos personaxes principais deste texto, así como Jimena, fillo e esposa de Rodrigo Díaz de Vivar, respectivamente, que precisamente vive un momento no que é capaz de facer dano a quen máis lle quere. Non obstante, a actitude do seu descendente pon título á obra, xa que se mantén disposto a servilo como faría un bo vasalo. Os distintos perfís humanos e as vinculacións que os unen cóntanse neste libro ao mesmo tempo que o lector mergúllase no mítico medievo español a través do estilo épico que practica Francisco Narla.