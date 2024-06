Vecinos de Tranvías, en Narón, advierten de que el mal estado de la plaza afecta a sus garajes

Los vecinos de Tranvías, en Narón, están preocupados por la situación en la que se encuentra la plaza. Es el caso de Aitor Igartua, que califica de “lamentable” el estado de dicho lugar y que afecta, advierte, a los garajes de los edificios, que padecen humedades que “puede ser que con el paso del tiempo hagan que se resientan los cimientos del inmueble”, asevera.

Muestra de la humedad provocada por las filtraciones en los garajes I Cedida



Este residente explica que se ha puesto en contacto en múltiples ocasiones con el Consistorio naronés, presentando la documentación oportuna sobre la problemática de la plaza por medio del Registro del Concello.



En dichos escritos se demanda al ejecutivo naronés que actúe en el mantenimiento de la plaza al disponer de su titularidad. “A consecuencia de que ustedes no han arreglado dichos problemas, han causado unos daños a los garajes y son ustedes los responsables de arreglarlos”, explica en uno de ellos, advirtiendo además de que en el lugar se suceden “situaciones impropias” como aparcar dentro de la plaza –por parte de algunos de los negocios ubicados en ella–.



Por su parte y a preguntas de este Diario, desde el Concello Naronés explican que en 2012 dicha parcela se cedió al Consistorio para su uso público, por lo que será el ejecutivo el que se encargue de la reparación de los daños derivados de su uso, “que en ningún caso implicará o arranxo das plantas de titularidade privada situadas baixo a praza (garaxes), que correrán a cargo da entidades propietaria do inmoble”.



Desde el Ayuntamiento remarcan, asimismo, que “a falta de impermeabilización ou as deficiencias na execución da mesma, en ningún caso poden ser consideradas do uso público, polo que o seu arranxo non é responsabilidade do Concello de Narón”.