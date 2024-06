La oficina de Turismo de Narón ya está operativa para el verano

La oficina de Turismo de Narón, ubicada en el parque de Freixeiro –en las inmediaciones de la rotonda– abrió este jueves sus puertas de cara a la temporada estival.

Las instalaciones se mantendrán operativas hasta el próximo 5 de octubre, cerrando al público los lunes y domingos por la tarde. En el resto de las jornadas el horario de apertura será de martes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas; los sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 y los domingos de 10.00 a 14.00.

Concello



Los gastos de contratación de las dos personas diplomadas en Empresas e Actividades Turísticas serán sufragados con cargo a una subvención de la Diputación.

"Na oficina poderase solicitar información sobre a oferta turística da cidade e tamén sobre as actividades que se desenvolverán durante eses catro meses no termo municipal. A maiores, tamén se ofrecerá información do Xeodestino Ferrolterra-Rías Altas", remarcó la edila responsable del área, Natalia Hermida.