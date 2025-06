Los vecinos de O Val llevarán a la Xunta el problema de la plaga de moscas

"Te vas de casa sin moscas y vuelves de noche y tienes miles". Así resume la situación que padecen desde hace seis años en la parroquia naronesa de O Val la presidenta de la Asociación de Vecinos, Manoli Castro.

No es un hecho que se padezca en los meses de verano sino que "puedes tenerlas quince días en febrero y marzo, se van y vuelven en otros meses", afirma. De este modo, lo que empezó siendo un problema de una decena de viviendas alcanza ahora, en distintas temporadas, a unas 500 viviendas y, asevera la representante vecinal de O Val, "ya está pasando a otras zonas como Meirás o San Mateo, que empiezan a tener el mismo problema".

La mesa de trabajo constituida con el Concello de Narón y la Delegación territorial de la Xunta no ha puesto solución al problema, pese a que desde la Policía local se visitaron de nuevo recientemente las viviendas y desde el Concello se remitieron informes a la Consellería de Medio Ambiente. "Todo son promesas pero no hay solución", indica Castro.

Por eso, el pasado lunes trasladaron esas tiras que cuelgan en sus casas cargadas de moscas a una concentración ante el local social de la parroquia naronesa, acompañadas de pancartas en las que se aludía a la situación que padecen: "Din que non é plaga, pero a mosca se propaga", "Acabamos o flick e as moscas seguen aí" o "O Val ponse en guerra" fueron algunos de los lemas que podían leerse en la cartelería elaborada por los afectados.

Las protestas continuarán y los vecinos están dispuestos a plantarse ante la Xunta para demandar soluciones y mostrarles (con los cadáveres de los insectos como prueba) lo que se encuentran cada día en sus casas.

Como explica la presidenta de la AVV de O Val, este miércoles, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, mantendrá un encuentro con representantes de otros concellos que pasan por la misma situación, como Tomiño. Entre tanto, y con el fin de no intoxicarse ni gastar cientos de botes de productos para exterminar moscas, vuelven a las tradicionales tiras en las que estos insectos quedan pegados. Una solución nada estética, reconocen los afectados, pero la única con la que consiguen ir reduciendo la no considerada, al menos de forma oficial, plaga.

Gobierno y oposición

Lo que es un problema para los vecinos se convierte también en arma arrojadiza política en el concello de Narón. El grupo popular no ha dudado en denunciar el "silencio del Concello" y asegura que lo único que se ha decidido en una reunión informativa en las últimas semanas ha sido "pedir más informes a la Xunta", cuando, indican, "ya han sido respondidos en otras ocasiones, dejando claro que las competencias del control de plagas son municipales", explicó el portavoz popular de Narón, Germán Castrillón.

Afirman que lo único que reciben los vecinos los "cajas nido para pájaros y murciélagos" algo que Castrillón no duda en definir como "montar un belén de aves, confiando en que unos vencejos y un par de murciélagos hagan el trabajo que no hace la administración". Advierte , además, el representante del PP en Narón que aunque las moscas son "comunes", las picaduras también forman parte de la realidad, porque la plaga "es descomunal" y se alimenta, ironiza "por una gestión local negligente, lenta y alejada de la realidad".

El PP pone en el punto de mira de esta plaga al alcantarillado de la zona "mal diseñado, donde el agua se queda estancada por culpa de unas tuberías mal hechas y sin el desnivel necesario" y pide que se revise al tiempo que se desinfecte "de forma urgente y continua".

La respuesta del Concello de Narón no se ha hecho esperar, acusando al PP de "descoñecemento da problemática e das actuacións levadas a cabo dende o seu propio Concello sobre este asunto".

Así, el ejecutivo de Marián Ferreiro recuerda que el PP a pesar de reiteradas convocatorias "non se dignou a poñer en contacto á comisión creada no Consistotiro con persoal técnico de Sanidade, Medio Ambiente e Medio Rural", además de que los informes que se han solicitado a la Xunta "non están pechados".

Con respecto a la red de saneamiento, el ejecutivo asegura que "non é o foco deste problema, ao estar funcionando correctamente na zona afectada" y apunta que esto ha sido comprobado por la empresa Cosma, encargada del servicio.

El reparto de cajas nido, además, explica que se debe a una indicación del biólogo de la Xunta desplazado a Narón para evitar el uso abusivo de biocidas y fitosanitarios.

Por lo tanto, aclaran desde el gobierno local naronés, la gestión del Concello "leva o tritmo que marcan os trámites" y apunta que, al menos, "é a única administración que, dentro das súas competencias" está haciendo todo lo posible por implicar a todas las administraciones y solucionar este problema.