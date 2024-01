Zelenski insta a los ucranianos en el extranjero a regresar para luchar o a pagar impuestos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llamó hoy a los ucranianos en edad militar que permanecen en el extranjero a contribuir a la defensa del país contra la invasión rusa, ya sea como soldados o como trabajadores que pagan impuestos.



En una rueda de prensa conjunta en Tallín con la primera ministra estonia, Kaja Kallas, preguntaron a Zelenski si había planteado la cuestión de la repatriación de los varones en edad militar, de entre las decenas de miles de refugiados ucranianos que han hallado acogida en los países bálticos.



El presidente no dijo explícitamente que Estonia u otros países europeos deban ayudar a devolver a los varones que están evitando la movilización, pero subrayó que quienes no trabajan y pagan impuestos en Ucrania para apoyar a las fuerzas armadas no están contribuyendo a defender el país.



Zelenski matizó que no todos los hombres en edad militar han de regresar necesariamente para luchar en el frente, ya que por cada soldado hay varios ciudadanos que realizan otros trabajos y contribuyen a las arcas públicas.



En la rueda de prensa, el mandatario no aclaró si estaba alentando expresamente a todos los refugiados a regresar a Ucrania para reintegrarse en el mercado laboral.



Según los medios locales, desde la invasión rusa han emigrado a Estonia unos 36.000 ucranianos.



Tras la rueda de prensa con Kallas, Zelenski se dirigió al parlamento de Estonia o Riigikogu, donde agradeció el apoyo del país báltico a la lucha de Ucrania "por la libertad" y contra el intento del Kremlin de "reconstruir el imperio" ruso.



El presidente también hizo un llamamiento a defender la "unidad" europea por encima de "egoísmos nacionales" para proteger los intereses y los "valores europeos".



Esta tarde se le espera en Letonia, donde pondrá fin a su gira por los tres países bálticos reuniéndose con el presidente Edgars Rinkēvičš, la primera ministra Evika Siliņa y la presidenta del parlamento o Saeima, Daiga Mieriņa.