Varias mujeres afirman haber sido violadas por Al Fayed, exdueño de Harrods

Cinco mujeres afirman haber sido violadas por el fallecido multimillonario Mohamed Al Fayed, antiguo dueño de Harrods, cuando trabajaban en los grandes almacenes de lujo en Londres, según revela este jueves la cadena británica BBC.



La emisora dice haber escuchado el testimonio de más de veinte exempleadas que señalaron que el empresario, que murió el año pasado a los 94 años, las agredió sexualmente, como la violación.



El documental 'Al-Fayed: Predator at Harrods' (Al-Fayed: depredador en Harrods) de la cadena reunió pruebas que indican que, durante el tiempo que Fayed fue propietario, Harrods no solo no intervino, sino que ayudó a encubrir las acusaciones de abuso.



Los propietarios actuales de Harrods admitieron estar "absolutamente horrorizados" por las acusaciones.



"La telaraña de corrupción y abuso en esta empresa era increíble y muy oscura", afirmó el abogado Bruce Drummond, de un equipo legal que representa a varias de las mujeres, dice la BBC.



"Dejé claro que no quería que eso ocurriera. No di mi consentimiento. Sólo quería que terminara", relató una de las mujeres, que dijo que Fayed la violó en su apartamento de Park Lane, una lujosa zona del centro de la capital británica.



"Mohamed Al Fayed era un monstruo, un depredador sexual sin ningún tipo de brújula moral", agregó, y resaltó que todo el personal estaba asustado porque "cultivaba activamente el miedo."



Los famosos almacenes de Londres pertenecen ahora a Harrods Ltd, una empresa propiedad de Catar a través de su fondo soberano de riqueza, la Qatar Investment Authority.



Al Fayed, de origen egipcio, inmigró al Reino Unido en 1974 y ya era una figura pública muy conocida cuando se hizo cargo de los grandes almacenes Harrods en 1985.



El hijo de Al Fayed, Dodi, murió en un accidente de coche junto a Diana, Princesa de Gales, en agosto de 1997 mientras trataban de huir de la persecución de los paparazzi.