Solana dice que Bill Clinton le confesó que sabía por la CIA que en los inicios de su carrera no apoyó estar en la OTAN

El exministro socialista y exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, ha desvelado que el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, le confesó que sabía perfectamente quién era él por informes de la CIA y conocía que en los inicios de su carrera estaba en contra de la OTAN.

Así lo ha explicado durante una entrevista de 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este viernes, cuando se cumplen 40 años de esa victoria.

Javier Solana ha recordado que, cuando le ofrecieron el cargo de secretario general de la OTAN, él alertó al entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, de que en los inicios de su carrera el PSOE no apoyó estar en la OTAN, a lo que éste le contestó: "¿Pero qué piensas, que no sé muy bien quién eres? ¡Tengo las fichas de la CIA! ¡Por eso no te preocupes, que sé muy bien quién eres!".

El ex secretario general de la OTAN ha recordado la victoria del expresidente del Gobierno Felipe González el 28 de octubre de 1982, cuando obtuvo 202 escaños en las elecciones generales y llegó por primera vez a la Moncloa: "Fue una victoria, por supuesto, más allá de la frontera electoral del PSOE".

"Hubo movimiento mucho más allá y algo significaba la primera vez que un partido que había estado en la oposición total durante la dictadura llegaba al Gobierno", ha destacado.

Así, ha sostenido que todos los Ejecutivos anteriores "habían tenido algunos resquicios de la dictadura, desde Adolfo Suárez a Rodolfo Martín Villa", a diferencia del de Felipe González, que contó con Solana para los gobiernos de sus cuatro legislaturas como ministro de Cultura, portavoz, Educación y Ciencia y Asuntos Exteriores.

"Tuvimos un apoyo superior al que hubiera sido en una situación normal", ha recordado Solana, que ha advertido que muchas personas votaron al PSOE porque querían un gobierno más joven, de izquierdas y con un programa reformista, más que porque se sintieran del partido.

En ese sentido, ha defendido que entonces España aún necesitaba "culminar un proceso de democratización", y ha destacado que, durante el Gobierno de González, España ingresó en la Unión Europea --de la que Solana fue posteriormente Alto Representante--, reconoció a Israel y retomó la relación con Cuba.

Preguntado por si es optimista ante el escenario político actual, ha dicho que siempre hay que serlo, también en Cataluña: "Ahora paso buena parte de mi tiempo y soy muy feliz en Cataluña. Lo cual no quiere decir que Cataluña no tenga unos problemas que explotaron hace unos años de una manera, a mi juicio, equivocada".