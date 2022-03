El policía español atrapado en Odesa logró salir de Ucrania con un coche prestado

José María Moreno, el policía destinado en Valencia que quedó atrapado durante dos semanas en Odesa (Ucrania) junto a su mujer, ha explicado este lunes que, pese a que pidió ayuda a la embajada, se quedó sin noticias ni comunicación alguna con el Ejecutivo español.





Moreno ha explicado cómo fue su salida de Ucrania en el transcurso de una rueda de prensa organizada por el sindicato policial Jupol.





"Fuimos de vacaciones a Odesa a principios de febrero a ver a la familia de mi mujer. Teníamos previsto regresar el 26, pero dos días antes ya nos despertamos con las primeras explosiones y la invasión del país. Intentamos contactar con la embajada, nos dijeron que enviásemos un correo con nuestro datos y ubicación, pero no llegó ninguna comunicación", ha relatado.





"Al no estar inscritos como residentes no constaban nuestros datos. Supimos que la embajada había sido evacuada y nos quedamos sin noticias -ha explicado-. Gracias al trabajo del sindicato y de la prensa, días más tarde nos llamaron del Ministerio de Asuntos Exteriores para decirnos que no nos podían ayudar a salir y que era mejor que esperásemos en la ciudad".





Sin embargo, ante la intensificación de los bombardeos y de la constante alarma este policía trató de buscar una salida del país por su cuenta hasta que logró, el pasado día 6, que le prestasen un coche para huir del país junto a su mujer, una amiga de ésta y su hijo.





Tras seis horas de trayecto para recorrer un centenar de kilómetros hasta la frontera con Moldavia, el grupo finalmente pudo llegar a Chisináu y desde ahí emprender el regreso en autobús hasta España, donde llegaron este domingo.





"Para salir de Ucrania hay controles cada dos o tres kilómetros en los que preguntaban de quién era el coche, dónde íbamos, quiénes éramos... La carretera está llena de coches destrozados, es un camino peligroso, abierto al mar, con buques de guerra rusos en la bahía", asegura este agente.





Además, se dio la circunstancia de que su mujer, Sandra, es reservista del ejército ucraniano porque su formación legal así lo requería.





"Afortunadamente no comprobaron este dato. En la primera semana de la invasión hubiese sido imposible salir de Ucrania", asegura.





Tras llegar a Valencia, este policía admite que todavía se siente muy nervioso y agotado, y que tanto para su mujer como para la amiga y el niño que han viajado con él está siendo complicada la vida en los días previos a la semana grande de las Fallas, con tantas explosiones y el ruido constante de los petardos.





El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha agradecido la labor del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional en la evacuación de la embajada española en Kiev.





En relación a este caso ha explicado que intentaron "mover todos los mecanismos posibles para sacarle", y ha informado de que tanto Jupol como Jucil han iniciado una recogida de fondos para canalizarlos, a través de Cáritas, a los campos de refugiados en los países limítrofes a Ucrania.