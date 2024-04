Moeche prepara su cita con los caballos

Los amantes del caballo y del mundo ecuestre cuentan los días para acudir a una de las citas más esperadas del año: la Feira do 23 de Abril. El evento está organizado por la Asociación que lleva el mismo nombre, en colaboración con el Concello de Moeche.



Así las cosas, durante toda la jornada centenares de visitantes llegados desde diferentes puntos de la geografía –“temos inscricións do norte de Asturias, de Pontevedra, de Ourense, de Portugal...”, explica la presidenta de la entidad, Noelia Castro– se desplazarán hasta la localidad para disfrutar de la celebración, considerada una de las de mayor arraigo y tradición en la Comunidad gallega.



A lo largo del día se llevarán a cabo las pruebas hípicas en las modalidades de andadura chapeada, andadura serrada o andadura sub-16, una categoría esta última que “pretende potenciar a tradición entre os máis novos, que son o relevo que quedará para o futuro”, apunta Castro. Esta edición contará con algunas novedades. “Este ano integramos algo que se facía xa hai anos e que quixemos recuperar: o apartado de estampa e beleza, no que se premiará o mellor cabalo e a mellor egua. Tamén se recoñecerá a manda máis numerosa”.



En la mañana del último día para inscribirse –el pasado 17 de abril–, la Asociación había recibido ya 210 solicitudes para tomar parte en la feria, alcanzando finalmente las 236. “O ano pasado houbo sobre 200 persoas anotadas e era domingo. Este ano cae martes e xa superamos esa cifra”, recalca.



Estos datos dan buena fe de la consolidación y la importancia que atesora el evento modestino. “Á xente á que lle gusta isto reserva este día como un máis vacacional, porque no municipio é festivo pero no resto de localidades non”, incide la presidenta de la entidad ecuestre.

Puestos

Al margen de las carreras y las diferentes pruebas del concurso equino, los que se acerquen el próximo martes hasta Moeche podrán disfrutar del ambiente propio de la cita, en la que no faltarán los numerosos puestos de venta de productos agroganaderos, de herramientas, ropa, calzado o alimentos.



También habrá un apartado para la gastronomía, en el que los vecinos y los visitantes podrán degustar churros, churrasco o pulpo a precios populares.

Auge

El sector ecuestre vive en la actualidad un buen momento. “O certo é que volve estar nun punto álxido. Estivo un pouco paralizado, non sei se pola pandemia ou pola crise económica, pero nestes momentos hai xente que ten cabalos que antes era impensable que os tivera”, explica Noelia Castro.



La joven se ecuentra al frente de una renovada directiva, que ha tomado de nuevo las riendas de la feria modestina después de dos años organizada unicamente por el Ayuntamiento. “Somos seis persoas na asociación, todas de Moeche. Somos moi diferentes entre nós porque cada un está centrado nun ámbito distinto: un está máis enfocado na andadura, outro na doma, a outro gústalle máis o salto, as rutas... Ter diversos puntos de vista do sector é moi importante á hora de facer as cousas ben”.



Desde la Asociación 23 de abril resaltan la importancia a nivel económico que supone la celebración de este evento para el municipio, “que está crecendo exponencialmente a un ritmo moi grande”.



“Moeche é coñecido polo castelo e pola feira cabalar. Somos un municipio moi pequeno que recibe a moita xente neste día. Hai moitos que veñen vender ou comprar cabalos e tamén moitas outras persoas relacionadas co sector, como perruqueiros, ferradores... ”, remarca Castro.

Amplio dispositivo de seguridad y plan de prevención para el correcto desarrollo de la cita

En el marco del convenio de colaboración económica y logística entre el Concello y la Asociación Ecuestre 23 de Abril, se ha organizado una reunión para abordar los detalles del dispositivo de seguridad. En el encuentro participaron la alcaldesa, Beatriz Bascoy, la presidenta de la entidad, Noelia Castro, y varios miembros de la directiva.

También tomaron parte el sargento de la Guardia Civil del puesto de San Sadurniño, la representante de la empresa que diseñó el plan de prevención y personal de coordinación de los equipos de Protección Civil de los municipios de As Pontes y Neda.



Cortes de tráfico, zonas de aparcamiento y accesos a la zona del recinto ferial de San Ramón

Desde el lunes 22 por la noche y hasta que finalice el martes 23, el tráfico rodado permanecerá cortado en el tramo de la carretera entre Pensos Pazo y la capilla de San Ramón –lugar en el que se situará el circuito–. El propio día de la celebración tampoco se podrá circular desde la avenida 23 de abril, a la altura de Agromera, y en la calle da Feira –desde Casa Sixto hasta la pista que va a Pardiñas–.

El Concello ha establecido varias zonas de aparcamiento y otras para los remolques y vehículos de transporte de caballos. Los accesos a la zona del recinto ferial deberán hacerse por la zona del CEIP San Ramón.