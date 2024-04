La Feira do 23 de Abril, en Moeche, una de las más veteranas de Galicia

Si hay un evento que ha puesto a Moeche en el mapa, ese es sin duda, su Feira do Cabalo. Esta cita, marcada en rojo en el calendario de cualquier amante de este bello animal, congrega cada año a centenares de personas en el municipio, siendo una de las celebraciones más veteranas de Galicia.

Sus orígenes se remontan a la Edad Media y pese que ahora se lleva a cabo en el entorno del recinto de San Ramón, por aquel entonces se desarrollaba, tal y como explica la presidenta de la Asociación 23 de Abril, Noelia Castro, en la zona del Castillo, en San Jorge.

“As primeiras feiras que se celebraron en Moeche facíanse arredor do castelo, polo seu patrón. Posteriormente, por problemas de comunicacións dos accesos, que eran moi malos coas estradas aínda sen asfaltar, trasladouse a onde é agora”, comenta.



Este origen figura, por ejemplo, en las camisetas que la entidad ha elaborado para la presente edición. “Levan a imaxe do castelo de fondo e un cabalo co típico paso de andadura galega. A ilustración é obra da ferrolá Blanca Vila”, explica.



La feria del 23 de abril es uno de los referentes en cuanto a la compra y venta de equinos. “Nós queremos seguir potenciando este aspecto”, comenta Vila, que hace hincapié en que el evento no solamente es reconocido por el apartado de competición. “A feira é coñecida non só polas carreiras, senón tamén polo paseo que se fará pola tarde. Antigamente non viña xente de tan lonxe como na actualidade. Os participantes eran da contorna, que criaban os cabalos durante todo o ano e que aproveitaban dito paseo para ensinalos, para presumir do que tiña cada un”.