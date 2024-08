Moeche impulsa este domingo una ruta turística con degustación por su feria

La Concejalía de Desenvolvemento Local e Turismo de Moeche organiza este domingo, una ruta por su tradicional feria, en la que se explicará su origen y su historia a lo largo del tiempo. La propuesta recoge también, al terminar el itinerario, una degustación de productos elaborados en el Centro de Transformación Agroalimentaria A Fusquenlla, que el Consistorio. resalta como “mostra de iniciativas de desenvolvemento no marco da feira cara ao seu futuro”.



La actividad se erige como un paso más “na aposta municipal polo recinto ferial como eixe do concello”, expone la edila responsable del área y diputada provincial, Cristina García, que recuerda la “progresiva remodelación das naves, as feiras monográficas e tamén agora esta ruta, coa que buscamos poñer en valor o papel fundamental das feiras na economía do rural tradicionalmente e os cambios experimentados ata os nosos días”.



Así las cosas, la ruta comenzará a las once de la mañana y partirá de la casa consistorial. Tendrá una duración de unos 90 minutos, tras los cuales se llevará a cabo la cata de productos.



Los interesados en participar o en conocer más detalles de la iniciativa pueden ponerse en contacto con el Consistorio a través del correo electrónico turismo@moeche.gal o en el número de teléfono 981 404 006 –de lunes a viernes entre las 08.30 y las 14.00 horas–. El coste por participar será de un euro.