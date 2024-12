El BNG demanda en el Parlamento mejoras para el centro CEIP San Samón de Moeche

La regidora de Moeche, Beatriz Bascoy, y el diputado del BNG en el Parlamento, Mon Fernández, presentaron enmiendas a los presupuestos de la Xunta para este municipio. Los nacionalistas demandan incluir las mejoras para el centro educativo CEIP San Ramón, “que leva máis de 10 anos nunha situación que daría vergoña a calquera goberno, máis non á Xunta do PP, que fai bandeira dos recortes no ensino público e especialmente nos concellos e nas parroquias rurais”, aseveraron.



Bascoy incide en que el Concello ha trasladado a lo largo de estos años a la Consellería –sin obtener respuesta, apuntan– “o estado de deterioro da cuberta, así como a necesidade de mellorar o illamento, eliminar o burato do rocho polo que entraba agua, pintar o exterior do edificio ou a construción dunha cuberta no exterior, na que as nenas e nenos puidesen agardar polas mañás os días de choiva”.



La alcaldesa aprovechó la ocasión para poner el foco en que la matrícula en este centro “mantense desde hai varios anos”, resaltando la importancia de contar “cun ensino de calidade e con centros en perfectas condicións que ofrezan todos os servizos para manter a poboación no rural.