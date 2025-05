Os Carecos presentan o seu primeiro disco “Foula” no Bar Queiro, en Mañón

As Letras Galegas deste ano vencéllanse coa música, un feito que aproveitan no Bar Queiro, no concello de Mañón, para propoñer un concerto especial o propio sábado, ás 23.04 horas.

Os Carecos serán os protagonistas, un grupo caracterizado pola retranca e conexión co público, así como por interpretar os xéneros tradicionais. Estes pandereteiros da comarca de Ortegal presentarán o seu primeiro disco, “Foula”, nunha sesión que, coma sempre, terá limitación de aforo, polo que recomendan reservar as entradas no local ou no 651 657 383. Ao remate, haberá foliada libre e aberta.