Gmail resumirá tus mensajes de forma automática con inteligencia artificial

Google ha dado un paso audaz en la evolución de su servicio de correo electrónico, Gmail, al introducir resúmenes automáticos de hilos de correos largos, una función impulsada por su inteligencia artificial Gemini. Esta novedad, que emerge directamente en la aplicación móvil para usuarios de Google Workspace, busca simplificar la gestión de la bandeja de entrada, aunque ya genera debate sobre la autonomía del usuario.

Hasta ahora, los usuarios debían pulsar un botón específico, "Resumir este correo electrónico", para obtener una sinopsis. Sin embargo, con la última actualización, las tarjetas de resumen de Gemini aparecerán proactivamente en la parte superior de los mensajes considerados extensos o con múltiples respuestas, sin requerir intervención manual.

¿Quiénes se benefician y cómo funciona?

Esta funcionalidad está siendo implementada progresivamente para los suscriptores de Google Workspace (incluyendo las ediciones Business Starter, Standard, Plus, Enterprise Starter, Standard y Plus, así como los clientes de Google One AI Premium).

Por el momento, la característica está limitada a correos electrónicos en inglés y disponible exclusivamente en las aplicaciones móviles de Gmail para Android e iOS. Google no ha especificado cuándo, o si, se extenderá a las cuentas personales de Gmail o a la versión de escritorio.

La IA de Gemini se encarga de destilar los puntos clave de las conversaciones, manteniendo los resúmenes actualizados a medida que se añaden nuevas respuestas al hilo. Esta capacidad promete un ahorro significativo de tiempo para aquellos que gestionan un gran volumen de comunicaciones diarias.

Es posible desactivar los resúmenes automáticos en la configuración de la app Gmail I DIMITRI KARASTELEV

Privacidad y control del usuario

Una de las preocupaciones recurrentes con la integración de la IA es la privacidad de los datos. Google ha reiterado su compromiso con la protección de la información del usuario, asegurando que los resúmenes se generan de forma local en sus servidores y no se utilizan para entrenar modelos de IA fuera de su dominio, ni se almacenan o comparten con terceros.

A pesar de la automatización, los usuarios mantienen cierto nivel de control. Es posible desactivar los resúmenes automáticos y otras "funciones inteligentes" en la configuración de Gmail. No obstante, al hacerlo, otras características como las notificaciones de alta prioridad, el seguimiento de paquetes, la redacción inteligente y las sugerencias de respuesta también podrían deshabilitarse.

Para aquellos que prefieran una aproximación más manual, la opción de generar resúmenes bajo demanda seguirá disponible, ya sea a través del botón "Resumir este correo electrónico" o mediante el panel lateral de Gemini en Gmail.

La incorporación de resúmenes automáticos en Gmail refuerza la estrategia de Google de integrar la inteligencia artificial de manera cada vez más profunda en sus productos. Mientras la compañía busca mejorar la productividad y la experiencia del usuario, la balanza entre la conveniencia y la gestión proactiva de la información por parte de la IA sigue siendo un tema de debate abierto.