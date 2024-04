Formación para la Inteligencia Artificial, estrategia clave del CITIC

El investigador del CITIC, Francisco Bellas, lleva más de un lustro trabajando en el desarrollo de currículos y herramientas para la educación en Inteligencia Artificial (IA), un ámbito en el que el uso de las tecnologías está siendo objeto de un amplio debate en la actualidad. El científico considera que la formación en IA debe estar incluida en el Plan de Educación Digital y tiene que comenzar en la Educación Primaria y cubrir todas las etapas posteriores, ya que esta va a ser fundamental para las futuras generaciones. Igualmente, cree que es necesario una formación en las bases de la IA debe tener como primero destinatario al profesorado, “que debe comprender que é, as súas vantaxes e os seus riscos, porque eles (os docentes) son os primeiros que deben ter eses coñecementos para formar ao alumnado. Porén, necesitan un plan estruturado, medios e apoio para levalo a cabo” señala Bellas.



De hecho, el CITIC a través de sus investigadores Francisco Bellas y Sara Guerreiro, se encuentra trabajando en diversos proyectos de Inteligencia Artificial en el ámbito educativo, que abarcan desde la Primaria hasta la Universidad, incluida la Formación Profesional. Dos de ellos forman parte del programa de la UE Eramus+, que permitieron a la UDC crear unidades formativas de IA que luego se aplicaron en centros escolares de varios países europeos. Asimismo, los investigadores forman parte de un grupo de trabajo de la Consellería de Educación para el diseño de contenidos y materias de IA para el currículo oficial.



En este sentido, la alfabetización en IA para la juventud es una de las estrategias claves para lo CITIC de la UDC, que cuenta con diversas líneas de investigación destinadas a favorecer la divulgación, integración y el uso acomodado de las nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas el robot educativo Robobo, que se desarrolló para dar respuesta a escasez la de instrumentos en este ámbito. Porque, tal y como señala Francisco Bellas, “o impacto da IA require tempo. Primeiro hai que facer unha análise ética para ver como esas ferramentas se van incorporando na educación, pero sempre dun xeito paulatino. As ferramentas de IA deben axudar no proceso, é dicir, o alumno debe aprender coa IA, non que a IA aprenda por el”. Precisamente, en este punto va a incidir la conferencia que el investigador del CITIC imparta dentro del II Ciclo de Cultura Científica promovido por la Xunta de Galicia, con la finalidad de analizar distintos aspectos relacionados con el uso de las tecnologías en las aulas y su relación con el aprendizaje de los estudiantes, que comienza este jueves 4 de abril en Santiago de Compostela.

Tecnología con sentidiño

No marco de este ciclo de conferencias divulgativas que lleva por título “Tecnoloxía con sentidiño”, el investigador del CITIC, Francisco Bellas, hablará sobre “Educación na era da Intelixencia Artificial: vaiamos a modo” el próximo 4 de julio, en una conferencia que podrá seguirse tanto de manera presencial, en el auditorio Neira Vilas de la Biblioteca de Galicia, como en streaming a través del canal de Youtube de la Consellería de Educación, Formación Profesional y Universidades.

Francisco Bellas recuerda que el impacto de la IA en la educación tiene “especial relevancia, xa que cambiará o xeito de ensinar coa tecnoloxía”, sin perder de vista que “o profesor debe estar sempre no centro”. También destaca que con las herramientas de la IA pasará “como no seu día coa calculadora, que acabarán sendo un apoio no proceso de aprendizaxe”. En este sentido considera que inteligencias artificiales como el ChatGPT deben integrarse en el sistema educativo ya que su prohibición no será posible, pero para eso será necesario cambiar parte de las metodologías actuales. “Veñen tempos de cambio, pero poden xerar moitas oportunidades. Eu estou convencido que se se poñen os medios necesarios o profesorado subirase á roda da IA”, concluyó el investigador del CITIC, quien resalta la apuesta del Centro de Investigación en TIC de la UDC por la integración de la Inteligencia Artificial en todos los niveles educativos.