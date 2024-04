Vinagres do Ribeiro, el arte del vinagre gallego en una botella

Los Vinagres do Ribeiro son el fruto de una cuidadosa elaboración artesanal que combina la tradición vitivinícola gallega con la maestría de Xoan Pablo Lorenzo, propietario de la marca. Producidos a partir de vinos gallegos, especialmente vinos de O Ribeiro, estos vinagres son aromatizados con diversas plantas, creando combinaciones perfectas que realzan el sabor de carnes, escabeches y ensaladas.



La elaboración de los Vinagres do Ribeiro se lleva a cabo bajo la Denominación de Origen Ribeiro, siguiendo métodos artesanales que respetan los procesos naturales. Se destaca el método tradicional mediante cultivo superficial, adaptando el método Orleáns, lo que implica un lento proceso de crianza que otorga a los vinagres características organolépticas especiales y los diferencia de otros. Es importante resaltar que no se someten a ningún proceso de estabilizado o sulfatado, lo que garantiza que sean vinagres naturales y vivos, en constante evolución en la botella con el paso del tiempo.



El Vinagre Albarro XPI, uno de los destacados de la marca, ha sido galardonado con la Medalla de Oro en el concurso internacional de vinagres, organizado por VINAVIN en Córdoba, durante los años 2018 y 2019 “Apostei por facer vinagres de calidade para unha economía circular no mundo do viño. Os nosos clientes son principalmente hostelería de nivel medio alto e tiendas gourmet”, destaca ​Xoan Pablo Lorenzo, propietario de Vinagres do Ribeiro.



Vinagres do Ribeiro no solo busca producir vinagres de alta calidad, sino también difundir la cultura del vinagre. Esto se materializa mediante jornadas técnicas, cursos de formación y actividades enoturísticas que permiten a los visitantes conocer la riqueza gastronómica y etnográfica de la región donde se elaboran estos vinagres.



El constante perfeccionamiento del método de elaboración ha llevado a la creación del Reserva 2017, considerado "el vinagre más caro de Galicia". Esta serie limitada, que sale al mercado después de más de 60 meses de crianza en barrica, representa el tope de gama de Vinagres do Ribeiro y encarna la excelencia y el refinamiento de esta prestigiosa marca.