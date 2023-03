Las mejores hamburguesas de España se dan cita en A Coruña

La final del Campeonato de España de Hamburguesas tendrá lugar en A Coruña el próximo 7 de marzo. El evento se celebrará en MEGA, el museo de Estrella Galicia en A Coruña. Este certamen ha movilizado a lo largo del último mes a consumidores de todo el país para probar y calificar las propuestas de diferentes chefs de todas las comunidades autónomas. Son 15 los elegidos que disputarán la gran final, de las que una es gallega: la Galicia Japan Burguer de LUME, de Lucía Freitas.



Estas 15 finalistas se enfrentarán el próximo 7 de marzo en una cata ciega ante un jurado profesional del cual formará parte el crítico gastronómico de El País, presidente de Madrid Fusión, Don Jose Carlos Capel, la divulgadora gastronómica, Doña Alejandra Ansón, los cocineros con estrella Michelin Don Pepe Solla, de Casa Solla, Don Fernando Agrasar, de As Garzas y Doña Iría Espinosa, de Árbore da Veira, de sus valoraciones, conoceremos la que se proclamará la mejor de España y acto seguido tendrá lugar la entrega de premios en el MEGA, museo Estrella Galicia, en Coruña.



El listado de finalistas de esta tercera edición de BEST BURGER SPAIN:

ALL OR NOTHING (Canarias)

BRIOCHEF - Paseo de Florida (Comunidad de Madrid)

BURGER FOOD PORN (Andalucía)

CAPRICHOS (Principado de Asturias)

DALÙ BURGER (Comunidad de Madrid)

EATYJET GASTRONOMÍA NÓMADA (País Vasco)

EL RINCÓN DE ALE (Castilla-La Mancha)

JENKIN’S - Gran Vía (Comunidad Valenciana)

KIWI BURGER BAR (Cataluña)

LUME (Galicia)

NOLASMOKE (Aragón)

RESTAURANTE EL COMIENZO (Castilla y León)

TEMPLE SMASH BURGER (Comunidad Valenciana)

THE KITCHEN 62 (Islas Baleares)

TOKIO BURGERS (Región de Murcia)



Además del premio a la Mejor hamburguesa de España 2023, segunda y tercera, también recibirán galardón primero, segundo y tercero de Best Burger Delivery by Uber Eats, Hamburguesas con Estrella otorgado por Estrella Galicia, Best Burger Audacious otorgados por la empresa organizadora, Mejor Cadena de hamburgueserías 2023 y las tres hamburguesas mejor valoradas de cada Comunidad Autónoma.