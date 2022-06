O Escabeche: la "Culturtasca" que ofrece menús degustación por 12 euros

O Escabeche, localizado en el número 19 de la avenida del Mar, es una tasca en la que se fusionan gastronomía, artesanía y cultura para rendir un homenaje a Mugardos y a su estilo de vida marinero.

La que fuera alcaldesa de esta localidad de Ferrolterra, Pilar Díaz Otero, se alió con Lola González Lorenzo, ex concejala de Cultura de Mugardos, para abrir un proyecto hostelero, cuanto menos, diferente.

Nada más poner un pie en O Escabeche el cliente se percata del mimo con el que se ha pensado la idea de negocio. El establecimiento se ha decorado con artículos realizados por artesanos locales y el comedor, adornado con agujas de coser redes y una vela latina, dan buena fe de ello. “Queríamos poner en marcha una propuesta que tuviera sus raíces en Mugardos y en la cultura marinera de la localidad para que las generaciones más jóvenes conocieran lo que se hacía en su tierra para que no se pierda”, explica Díaz Otero.

Por eso, este singular local, que no tiene televisión, cuenta con un rinconcito donde se pueden leer libros sobre la historia de Mugardos y con una pequeña tienda en la que se pueden adquirir piezas de joyería creadas por Rosa Higuero, una mujer, en palabras de Pilar Díaz, que “siempre ha tenido una vinculación especial con Mugardos”.

Pero si por algo destaca O Escabeche es por las propuestas gastronómicas. “La carta, que nunca es fija, está basada en la cocina tradicional mugardesa. Todo el producto se compra en el mercado y en función de la temporada se ofrecen unas cosas u otras. En el momento en el que se consigue choco damos de comer choco en su tinta y cuando es temporada de rape preparamos rape a la gallega”, comenta Pilar, una de sus propietarias.

En la carta, apunta Díaz Otero, se encuentran referencias “a lugares emblemáticos como Beiramar, A Redonda o Caldoval”, nombres que esconden platos tan sabrosos como la tortilla de pulpo, croquetas de pulpo, mejillones, bacalao y cocido o pescado con vinagre artesanal elaborado con vino de O Ribeiro.

Un menú gedustación por 12 euros



Las propietarias de O Escabeche ofrecen a sus clientes la posibilidad de probar un menú degustación por el módico precio de 12 euros. “En principio, este menú lo servíamos los jueves de junio, tanto al mediodía como por la noche, pero por demanda popular lo ampliaremos durante todo el verano”, indica Pilar Díaz.

Esta semana, el menú degustación consistirá en mejillones en vinagreta, escabeche de pescado y tortilla de pulpo a la mugardesa. “Estamos en Mugardos y como no podía ser de otra forma esta tortilla es uno de los platos más demandados”, destaca la hostelera.

Pronto modificarán la carta para adaptarla al estío pero tratarán de mantener platos como los mejillones al vapor y, por supuesto, el escabebeche.

Una idea culinaria muy bien trabajada con la que Lola González Lorenzo y Pilar Díaz Otero no se dan por satisfechas. Y es que las ganas de sorprender a su clientela parecen no tener fin. Como desvela Pilar, muy pronto empezarán a ofrecer a sus fieles comensales una nueva propuesta grastronóica: un mar de burbujas. “Cada martes sacaremos una ración algo diferente que maride con un espumoso gallego. Tomarse, por ejemplo, unas sardinitas bañadas con un espumoso del país será una propuesta, sin duda, muy atractiva”, subraya la ex alcaldesa.