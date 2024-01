La Xunta pide "calma" ante el vertido de plásticos y vuelve a reclamar información al Gobierno

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha pedido "calma" ante el vertido de pequeñas bolas de plástico que llegan a la costa gallega procedentes de un barco que navegaba frente a Portugal y ha reclamado al Gobierno central más información.



Así se ha manifestado este domingo en declaraciones a los medios junto a la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, antes de presidir la comisión técnica de seguimiento de la situación de los arenales gallegos.



Antes de esta reunión, Villares ha lamentado que tengan que valorar datos que no tienen, ya que, tal y como ha vuelto a denunciar, el Gobierno no se los ha trasladado. Ha reiterado que la única comunicación recibida por la Xunta se produjo los días 3 y 4 de enero, a través de unos correos electrónicos en los que se informaba de que un barco en aguas Portugal había perdido "unos contenedores".



Por eso, ha insistido en demandar al Ejecutivo central que si tienen información "mínimo desde el 20 de diciembre" se la haga llega a la administración autonómica, también para "tranquilizar a la sociedad". "Si es un contenedor, creo que la gente también dimensiona el problema; y si es un contenedor, igual ni todos los sacos de pellets están esparcidos", ha expuesto.



Asimismo, Villares ha valorado que este mismo domingo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se haya puesto en contacto con el presidente de la Xunta para ofrecer medios del Estado. "Las ayudas que vengan del Gobierno, bienvenidas son, pero lo que nos tiene que dar es información de lo que pasó, eso es lo que demandamos", ha aseverado.



Sobre la zona afectada, Villares ha indicado que "parece ser" que llegó también a las costas de Asturias y Cantabria, por lo que considera que "es ya un problema nacional" que va más allá de Galicia, donde ha insistido en que personal de Gardacostas y de Tragsa colaboran con los ayuntamientos en la limpieza de los arenales desde que tuvieron conocimiento de este vertido. "La dimensión, que nos la diga el Gobierno. Nosotros estamos trabajando con una información que nos llega por correo electrónico los días 3 y 4", ha reclamado.



Composición material

En cuanto a la composición del material, Villares ha afirmado que "en principio son bolas plásticas" que analizarán y que la Xunta espera confirmar a principios de semana.



Con todo, ha reiterado que el Gobierno gallego espera que el Ejecutivo central también les traslade esta información. "No somos conocedores del número de contenedores ni de sacos. Solo tenemos los correos que nos transmiten el 3 y el 4 de enero, ahí se habla de seis contenedores y uno de ellos tiene esos pellets. Pero esa es una información que se estaba comunicando el Gobierno central con la gente del barco, no sé por qué el Gobierno central no nos transmitió esa comunicación entre unos y otros", ha argumentado.



Mientras, el Gobierno aseguraba este sábado que trasladó a la Xunta esta información el pasado 20 de diciembre, algo que el conselleiro do Mar, a preguntas de los medios, ha vuelto a negar: "¿Alguien sabía que un barco en Portugal perdiera la carga, que Portugal habló con España, con Salvamento? Yo no lo sabía. Lo sabemos esos días 3 y 4. Si ese problema se sabe, ¿por qué no se hizo público? ¿Por qué se ocultó esa información? Una información que Portugal le transmite a España, no a Galicia", ha recordado.



Así, ha demandado de nuevo "más información", ya que, a su juicio, "son ellos los que saben que se perdió ese contenedor, y no Asturias, ni Cantabria, ni Galicia".



Voluntarios

Cuestionado sobre los voluntarios que se organizan estos días para la recogida de pellets en las playas gallegas, Villares ha agradecido su labor, pero ha pedido "andar con cuidado" y "un poco de orden".

En esta línea, ha apuntado que se podría esperar a que "cuando suba la marea limpiar en la zona intermareal", pero al ser material plástico ha pedido precaución, ya que también puede enterrarse en el arenal.



En todo caso, a la espera de "más datos técnicos que traslade el Gobierno", ha sostenido que se trata de plásticos. "Cuántos plásticos tenemos en nuestras costas...", ha lamentado antes de volver a pedir "un poco de calma". "Si es un contenedor, el volumen es el que es, no es un barco. Pero eso es una información que el Gobierno nos tiene que dar", ha reprochado.



Además, Villares ha confirmado que ya se han puesto en contacto con la aseguradora del buque, a la que exigirán los gastos de ayuntamientos y otras administraciones.



Sin fauna afectada

Por su parte, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha asegurado que en los centros de recuperación "no hay ni una sola especie de fauna" afectada por este vertido.



Asimismo, ha hecho un llamamiento a "cualquier voluntario que aviste cualquier especie" para que se ponga en contacto con su departamento. En este contexto, ha pedido "calma" ante un vertido "de plástico con el que se pueden hacer botellas que después bebemos".



Sobre esto, ha avanzado que este lunes se conocerá la ficha técnica de los análisis realizados y comprobarán "si es coincidente con la ficha técnica que ofrece la empresa".



Antes de asistir a esta comisión de seguimiento, ambos participaban en el acto del PPdeG en el que Alfonso Rueda ha sido proclamado candidato de los populares a la presidencia de la Xunta.



De allí tuvieron que marcharse minutos antes de la conclusión para acudir a esta reunión, ante lo que Rueda les ha agradecido públicamente que estén "al pie del cañón, por mucho que otros se empeñen en decir lo contrario".