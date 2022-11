Vigo encenderá este sábado su Navidad con un acto en Porta do Sol que podrá seguirse en pantallas por toda la ciudad

El Ayuntamiento de Vigo encenderá este sábado sus luces de Navidad con un acto que se llevará a cabo en Porta do Sol y que podrá seguirse a través de varias pantallas ubicadas por toda la ciudad, además de por la retransmisión en directo en la web municipal y en Televigo.

Tal como ha informado el alcalde, Abel Caballero, el evento de encendido comenzará sobre las 19,00 horas de este sábado, debido a que el gobierno local espera que a esa hora cese la lluvia. A él se prevé una asistencia de unas 9.000 personas en las inmediaciones de Porta do Sol.

Una Porta do Sol que estrena nueva reforma, inaugurada este verano y que precisamente este viernes ha concluido con la apertura del palco que separa la plaza de la calle Policarpo Sanz.

Además, el Ayuntamiento instalará varias pantallas a lo largo de la ciudad para que los interesados puedan seguir el encendido desde puntos como la Farola de Urzaiz, Rosalía de castro o Policarpo Sanz.

Caballero ha puesto en valor la Navidad de Vigo que, según él, dará el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas en todo el mundo. El regidor también ha avanzado otros detalles, como que la ciudad contará con dos cabalgatas de Reyes Magos, una estática y otra dinámica.

La primera de ellas se llevará a cabo en la mañana del 5 de enero de 2023 en la Avenida de Castelao, mientras que la cabalgata móvil se celebrará a la tarde, comenzando a partir de las 17,00 o las 18,00 horas en Plaza América y finalizando en Paseo de Alfonso XII, con el acto de recepción de Sus Majestades en Porta do Sol.

CANCIONES DEL ÁRBOL DE VIGO

En su rueda de prensa, Caballero ha informado de las nuevas canciones que sonarán al ritmo de las luces del árbol gigante ubicado en Porta do Sol.

Además de las cuatro músicas del año pasado ('Happy Christmas', de John Lennon; la banda sonora de Piratas del Caribe y de El último Mohicano, y 'All i want for Christmas is you', de Mariah Carey), también estarán presentes 'English man in New York', de Sting y el Vals número 2, de Shostakovich.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Para que todo se lleve a cabo sin problemas, la Policía Nacional y Local de Vigo han puesto en marcha un dispositivo de seguridad para el evento del encendido de las luces, al preverse una "gran afluencia" de personas.

Además, la Policía Nacional prepara un operativo para las fiestas navideñas dentro de su campaña 'Comercio seguro', que pretende ofrecer seguridad a los ciudadanos en las zonas de ocio.

Todo ello en un contexto en el que este sábado, 19 de noviembre, los hoteles de Vigo han colgado el cartel de "completos", con un 100% de ocupación, según ha indicado el presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi), Jaime Pereira, a Europa Press.

Misma situación se vive en varios establecimientos de la ciudad para los días festivos de diciembre y los fin de semana previos a la Navidad, aunque "todavía hay hueco" en Vigo para algún turista más que no ha hecho su reserva, ha bromeado Pereira.