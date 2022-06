A RAG presenta este luns en Ames unha guía para apoiar o plurilingüismo desde o galego

A Real Academia Galega presenta este luns no Concello de Ames unha guía para apoiar o plurilingüismo desde o galego, coa que se ofrecerán aclaracións conceptuais e estratexias para a planificación nos centros educativos.





'Ideas para un plurilingüismo dende ou galego', elaborado polo Seminario de Sociolingüística da RAG coa colaboración de Bieito Silva e María López Sández, supón a continuación á liña de traballo da Real Academia Galega e do propio municipio que deu lugar ao mapa sociolingüístico escolar da localidade. Conta ademais co apoio económico do Fondo de proxectos culturais Xacobeo 2021-2022 da Xunta de Galicia.





Na presentación, da Casa dá Cultura do Milladoiro, intervirán o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes; o coordinador do Seminario de Sociolingüística da RAG, HenriqueMonteagudo; o alcalde de Ames, Blas García; a concelleira de Normalización Lingüística, Escarlata Pampín; e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.













