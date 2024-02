El PP tramita la reclamación de un voto anulado en Castro de Rei que contenía una foto porno

El PP de Lugo ha iniciado los trámites para reclamar como válido un voto anulado por la mesa electoral el pasado domingo en un colegio de Castro Ribeiras de Lea (Lugo) que contenía en el interior del sobre, junto a la papeleta de los populares, una fotografía de Samantha Fox desnuda.



Los miembros de la mesa electoral, una de las seis habilitadas en esta localidad perteneciente al ayuntamiento de Castro de Rei, declararon nulo el voto durante el recuento, pero el PP ha interpuesto ya una reclamación ante la Junta Electoral para solicitar la validez del mismo.



"Nosotros tenemos un procedimiento genérico con todos los votos nulos para reclamarlos con el modelo de reclamación que tenemos, con independencia de cuál sea el motivo de nulidad del voto. Luego la Junta Electoral decidirá. Los apoderados e interventores no tienen la última palabra a la hora de decidir si un voto es nulo o no", ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado.



El regidor, que ha aclarado que su opinión acerca de la validez del sufragio es "irrelevante" ya que la reclamación se realiza de acuerdo a un modelo genérico cubriendo el formulario de reclamación y adjuntando el acta de escrutinio, ha indicado que será "el juez o la jueza" de la Junta Electoral quien tenga que decidir "si el voto es válido o no".



En el sobre de la discordia no figuraba tachado el nombre de ningún candidato, pero si una fotografía explícita de carácter pornográfico de la cantante, actriz y modelo británica, Samantha Fox, acompañando la papeleta del PP encabezada en los comicios en Lugo por la cabeza de lista provincial, Elena Candia.



"La ley lo que dice es que los votos nulos son aquellos en los que se ofrece alguna duda sobre la voluntad del propio elector. Yo no sé si es válido o no. Hay casos más y menos dudosos, casos en que viene, por ejemplo, el sobre con un recorte de periódico o como este, que viene con una fotografía que no es muy apropiada, y se sigue el modelo general", ha argumentado Francisco Balado.