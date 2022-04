Pontón denuncia que Feijóo "siga cobrando de los gallegos y trabajando para el PP" y pide "no alargar" su sucesión

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "seguir cobrando un salario" de todos los gallegos mientras está "ocupado" en "barrer la corrupción de su partido para debajo de la alfombra" y "ratificar los pactos con la extrema derecha antigallega".





"Galicia necesita un gobierno que esté al 100 por cien con este país", ha manifestado Pontón en declaraciones a los medios este lunes, haciendo hincapié en el sector de mar, con el que se ha reunido. Así, ha lamentado que Feijóo priorice "poner orden en los líos internos del PP, en plena lucha de baronías" por "ver quién se queda" en Montepío.





Pontón ha reclamado un gobierno "centrado" en Galicia. "Es evidente que Feijóo sigue cobrando un salario de todos los gallegos, pero trabajando para el PP, que lleva dos meses en que sus prioridades están centradas en tapar la corrupción del PP, en los pactos con la extrema derecha o en calmar las aguas internas del partido en Galicia, porque quiere dejar todo atado y bien atado", ha denunciado.





La líder nacionalista ha incidido en que "Galicia no puede ser un segundo plato" en el que se "pone por delante el PP a los intereses de los gallegos". "Lamentablemente, vemos como en este momento, tenemos un presidente que está pensando en cómo poner en marcha su proyecto en Madrid y cómo dejar todo bien atado en Galicia", ha reprochado.





Así, Pontón ha advertido de que el país "no puede estar dos meses paralizado y, mucho menos, por lo problemas internos el PP". "Nosotros, por lo tanto, pedimos que no se alargue más este proceso de sucesión; Galicia no puede estar hasta el mes de junio sin gobierno", ha aseverado.





La portavoz nacional del BNG ha señalado que la crisis de precios y la situación actual "hacen necesario un gobierno al 100 por cien". "Los problemas del PP no los pueden pagar los gallegos", ha zanjado.