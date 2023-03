Un pequeño terremoto en Mondariz se deja sentir en más de veinte ayuntamientos

El municipio de Mondariz, ubicado en el sur de la provincia de Pontevedra, ha sentido esta noche de miércoles al jueves un temblor de tierra que, por el momento, no ha dejado constancia de mayores consecuencias.



El temblor, de magnitud 3, se ha dejado sentir en más de una veintena de municipios de la provincia, según recoge el Instituto Nacional Geográfico. Concretamente, se registró a las 00,25 horas (local), a 20 kilómetros de profundidad.



En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Mondariz, Xosé Emilio Barros, ha explicado que varios vecinos comentaron que habían sentido el temblor de tierra, pero a primera hora de este jueves no tenían constancia de que hubiese consecuencias materiales o personales de relevancia.



En todo caso, todavía a lo largo de esta jornada comprobarán si el municipio ha sufrido alguna consecuencia de este temblor de tierra, que se registró entre las parroquias de Sabaxáns y Gargamala, situadas al norte del municipio de una pequeña ramificación del la Serra do Suído.



"La gente percibió con bastante claridad el temblor, pero creo que no fue más allá", ha explicado el regidor de Mondariz, quien él mismo percibió el movimiento de tierra, aunque en un primer momento, como estaba lloviendo, no supo identificar si podría tratarse de una tormenta. "Afortunadamente, no pasó a más", ha subrayado.



Según la información actualizada del Instituto Nacional Geográfico, el temblor, además de en Mondariz, también se pudo sentir en Salceda de Caselas, Pazos de Borbén, Soutomaior, Fornelos de Montes, Ponteareas, Covelo, Salvaterra de Miño, As Neves, Salceda de Caselas, Ponte Caldelas, Arbo, Redondela, Vigo, Nigrán, Redondela, Mos, Marín, Poio, Cerdedo-Cotobade, Vigo, Pontevedra y Vilaboa.