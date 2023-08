Manuel Cabezas deja el acta de concejal en Ourense tras no alcanzar la alcaldía

El que fuera candidato a la alcaldía por el Partido Popular en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo en el ayuntamiento de Ourense, Manuel Cabezas, ha presentado este jueves su escrito de renuncia al acta de concejal, para que el partido pueda iniciar otra etapa, una vez no conseguida la alcaldía.

"Considero que, después del 28-M, donde no alcanzamos el objetivo de gobernar el ayuntamiento; el liderazgo que se tiene que empeñar en el mismo, así como el que han de tener los compañeros del grupo municipal que tienen que asumir la responsabilidad del trabajo, no debe estar en mis manos y sí en la de ellos", esgrime el ex candidato, sobre su decisión, que ha calificado como un "cese voluntario".



En la carta de renuncia, el otrora alcalde de la ciudad entre los años 1995 y 2007 esgrime que en las actuales circunstancias no puede realizar lo que mejor sabe hacer, "gestionar", y deja la responsabilidad a sus compañeros de partido, "para recuperar la alcadía para el PP y así poder poner en marcha el proyecto del Partido Popular".



Cabezas, quien ya había avanzado su voluntad de dejar el partido si no obtenía la alcaldía añade, además, que no tomó la decisión hasta ahora a petición de su propio partido, que le habría pedido que esperase hasta la constitución de la Diputación de Ourense, la convocatoria de elecciones generales y el arranque del curso político.



Pese a la renuncia, el popular ha subrayado que seguirá trabajando como "un militante más" para ayudar a Alfonso Rueda, para que pueda presidir la Xunta de Galicia tras la elecciones autonómicas, que se celebrarán previsiblemente el próximo año.



La renuncia de Cabezas se hará efectiva este viernes en el pleno ordinario que acogerá el consistorio local y será Sonia Ogando, por orden de lista de la candidatura, la que asumirá este acta tras la renuncia de Cabezas.

El presidente provincial del PP en Ourense, Manuel Baltar, trasladó su reconocimiento al “trabajo” y el “compromiso” de Cabezas.



“Dejar de formar parte de la corporación local es una decisión completamente personal de Manuel Cabezas y, por supuesto, merece todo el respeto”, esgrimió.



Además, quiso reconocer “el enorme trabajo y la dedicación” por la ciudad de Ourense de Cabezas en su “nueva etapa política”, también como presidente de la Junta Local del Partido Popular de Ourense, después de ser elegido por la militancia.



Al hilo de ello, remarcó que Cabezas “es un referente de Ourense” y “su compromiso” con la ciudad “fue y seguirá siendo absoluto”. Además valoró el “intenso trabajo diario” del grupo popular en el Ayuntamiento y de todo el Partido Popular “a favor de los intereses de los vecinos de la ciudad”.



Mientras, para el BNG, esta renuncia constata que el PP y DO son “dos caras de una misma moneda” y corrobora la tesis nacionalista de que el PP “se pliega” a las demandas de Jácome después del “estrepitoso fracaso electoral”.