A de Henrique Monteagudo será a única candidatura a presidir a Real Academia Galega

A Real Academia Galega (RAG) celebra este venres o pleno extraordinario para a elección do sucesor de Víctor F. Freixanes á fronte da presidencia da entidade. O acto, que terá lugar no pazo municipal de María Pita, na Coruña, conta só cunha candidatura formalizada, a de Henrique Monteagudo.

Monteagudo (Muros, 1959) era até agora o vicesecretario da RAG. É catedrático de Filoloxía Galega na USC e conta cun amplo currículo en universidades europeas e americanas. É membro de número da Academia dende o ano 2012, coordina o Seminario de Sociolingüística e foi secretario da Academia desde 2013 até marzo de 2021.

É doutor pola USC coa tese 'Ideas e debates sobre a lingua (1916-1936). Afonso D. R. Castelao e a tradición galeguista', que lle valeu un premio extraordinario de doutoramento. O seu labor centráse, principalmente, nos estudos sobre a normalización da lingua galega e a sociolingüística. A súa achega máis recente neste último campo foi aprobado no pleno de decembro da Academia: 'Informe sobre a situación da lingua galega segundo os datos do Instituto Galego de Estatística de 2023'.

Sucesor

Monteagudo comparecerá mañá no pazo de María Pita. Convertirase así no presidente número 13 da Real Academia Galega e o quinto no que vai de século (tras o propio Freixanes, Xesús Alonso Montero, Xosé Luis Méndez Ferrín e Xosé Ramón Barreiro Fernández).

Tal e como lembraba nunha entrevista a El Ideal Gallego o presidente saínte, Víctor F. Freixanes, o novo presidente herdará proxectos xa comezados como a gramática ou o novo diccionario castelán galego, así como o final das obras da sede da rúa Tabernas ou a busca de novas fontes de financiamento da entidade.