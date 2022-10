Galicia y Portugal utilizarán el Big Data para configurar un destino turístico inteligente

Galicia y Portugal trabajan conjuntamente en la configuración de un destino turístico inteligente a través del uso del Big Data, según ha quedado patente en los foros del proyecto 'Eurorregión destino turístico inteligente (EDIT)' celebrados entre este lunes y martes en Santiago de Compostela.

Tal como explicó la Xunta en un comunicado, el proyecto EDIT está financiado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y liderado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Además, en él participan Turismo de Galicia, Turismo do Porto e Norte de Portugal, la Universidad do Minho, el Instituto Politécnico de Viana do Castelo y la asociación CCG/ZGDV Centro de Computación Gráfica.

Uno de los objetivos de esta colaboración es la gestión sostenible de los recursos turísticos a partir del procesamiento de datos con tecnologías inteligentes, según ha añadido el Gobierno autonómico. El proyecto permitirá la normalización de los datos procedentes de sensores instalados en la Comunidad y en el norte de Portugal.

En el marco de esta iniciativa, Galicia tiene en marcha dos iniciativas de Big Data, una para conocer y gestionar los flujos turísticos y otra de control y gestión de las visitas a la Catedral de Santiago.

Por ello, los foros fueron inaugurados por el director de la Axencia, Julián Cerviño, y contarán con la participación, entre otros, de la jefa del proyecto de la red de Destinos Turísticos Inteligentes, Tania Iglesias, o del presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal.

Con la normalización de los datos, EDIT busca controlar, analizar perfiles y gestionar los flujos turísticos. También pretende la gestión sostenible del turismo, ya que permitirá conocer los momentos en los que un determinado recurso pueda estar saturado o en riesgo de estarlo.

En el marco de este acción, la Xunta tiene en marcha dos actuaciones, como la construcción del sistema de información inteligente de turismo de Galicia, que permitirá disponer de información analíica avanzada sobre gasto turístico, reservas, ocupación, movilidad o sentimiento y opinión de los turistas.

Además, recientemente fue adjudicada dentro de este mismo proyecto la subministración, instalación y puesta en marcha de un sistema para el control de aforos y videovigilancia de la Catedral de Santiago.