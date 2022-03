Feijóo esquiva el embate sobre su futuro con un ataque a la división del BNG sobre Ucrania

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llevó el debate a su terreno en la sesión de control de ayer en la Cámara autonómica, donde esquivó el embate de la portavoz del BNG, Ana Pontón, sobre su futuro y la exigencia de dimitir ya como titular del Gobierno gallego al optar a tomar las riendas del PP, con un duro ataque sobre la posición del Bloque en relación a la guerra de Ucrania.





La acometida de Feijóo con la invasión rusa como telón de fondo trae causa del fracaso en la negociación de una declaración institucional entre los tres grupos con representación en el Pazo do Hórreo (PPdeG, PSdeG y BNG), que quedó ratificada en la pasada jornada. PP y PSdeG culpan al Bloque, que lanzó un mensaje qu reiteró Pontón ayer contra el presidente: el “uso de los muertos” de la guerra para “atacarle”.





Un texto alternativo

En concreto, el Bloque trasladó a los otros dos grupos un texto alternativo al que proponían y que fue objeto de consenso entre todas las fuerzas políticas en la Diputación de A Coruña. Incluía una condena de la agresión rusa a Ucrania, condena que ya explicó la portavoz nacional previamente, pero populares socialistas y nacionalistas –con el amparo de otros pronunciamientos públicos de miembros del Bloque en redes, por ejemplo– ven “ambigua” la postura.





Y es que el texto pactado por populares y socialistas, en concreto, también apoyaba expresamente la labor de las fuerzas armadas españolas, siendo este el principal escollo para que lo aceptase la formación nacionalista, en contra de medidas como el envío de armas.





En esta coyuntura, Feijóo atacó con toda crudeza al BNG durante la sesión de control. “Ucrania está siendo masacrada. Están matando a la población civil”, advirtió el líder popular, quien afeó que el Bloque rechace “condenar este tipo de atentados contra los derechos humanos y contra la soberanía de un país”.





Y dado que Pontón le urgía a “dimitir” toda vez que ve “una falta de respeto” que vaya a “gobernar Galicia por teléfono” mientras recorre España en la campaña interna para liderar el PP y también al menos durante unos meses después, el dirigente popular replicó que es ella la que debería dimitir por “no ser capaz de tener un gesto de humanidad” con el pueblo de Ucrania “en un momento crítico”.





Cuestionar el liderazgo

De hecho, llevó su argumento un paso más allá para cuestionar el liderazgo de Pontón. Feijóo ironizó con que no es que él “manipule” al PSOE para poner en el foco la postura del BNG, sino que, ha profundizado, hay ambigüedad porque los nacionalistas “están fracturados” y existe “división” en relación a la invasión rusa.





En este contexto, sugirió que Pontón no es capaz de imponer su postura porque “no lidera el BNG” y concluyó que, por ello, no se pudo cerrar en la pasada jornada la declaración institucional. No porque no haya acuerdo “sobre el fondo” si no por que Pontón “no lidera” la formación nacionalista.





“Usted es un excelente candidato a presidir el PP de la corrupción y de la falta de ética”, replicó una Pontón visiblemente indignada, quien afeó al presidente, con la declaración frustrada como bandera, de haber “dado orden de usar al pueblo ucraniano para atacar al BNG con mentiras”.





Tras el debate, poco antes del medio día, tuvo lugar en la entrada del Parlamento una concentración y un minuto de silencio en la entrada principal del Pazo do Hórreo en memoria de las víctimas de la guerra y como señal de repulsa contra la invasión.