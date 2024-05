Diego Calvo pide a Transportes que "tome en serio" las infraestructuras de Galicia

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha instado al Ministerio de Transportes a que se "tome en serio" las infraestructuras de Galicia.



"Que los gallegos voten una opción distinta al gobierno que hay en el Estado no es suficiente causa para que deje abandonada a Galicia. Hay que tomar en serio las infraestructuras de Galicia. No pedimos más que nadie, pero no vamos a permitir que se nos tenga abandonados como estamos abandonados a día de hoy", ha denunciado en una entrevista este domingo en la Radio Galega recogida por Europa Press.



En concreto, el representante del Ejecutivo autonómico ha criticado que el Gobierno central "tarde tanto" en finalizar la obra en el viaducto de O Castro, así como el estado de conservación de la autovía A-6.



Asimismo, en relación con los trenes Avril, Diego Calvo ha vuelto a demandar al Ministerio "información directa", ya que, según ha asegurado, todas las noticias que tiene la Xunta son a través de los medios de comunicación. En este sentido, ha insistido en solicitar una reunión para que Transportes "explique las frecuencias" o cuántos trenes va a haber.



También ha pedido explicaciones por los trenes Avlo y ha demandado que mientras no lleguen a Galicia "compensen" a la comunidad gallega. "Ya está bien. Necesitamos que las plazas disponibles vayan al mismo precio que irían si tuviésemos la posibilidad de un tren de bajo coste de Renfe. Se trata de hacer justicia con Galicia y con los gallegos, que llevamos mucho tiempo esperando y vemos que históricamente siempre pasan otras comunidades por delante", ha censurado.



"Desprecio"

Del mismo modo, Calvo ha calificado de "desprecio" la actitud del comisionado del Corredor Atlántico y ha reprochado que se haya reunido con algunos colectivos en Galicia pero no con la Xunta.



Por estos y otros asuntos como la autovía Lugo-Santiago, ha recordado que su departamento está a la espera de poder mantener una reunión con el ministro Óscar Puente para que "aclare y garantice" las inversiones necesarias para Galicia.



En cuanto a la transferencia de la autopista AP-9, Diego Calvo ha señalado que fue el PSOE "quien bloqueó la votación en el Congreso". Con todo, ha recordado que la administración autonómica reclama "la titularidad de la autopista, los fondos necesarios y descuentos importantes".



Competencias

Por otro lado, preguntado por las competencias de Mobilidade que su Consellería asume en esta legislatura, Calvo ha relatado que el objetivo es dar "un tratamiento uniforme a todo el transporte" e intentar mejorar la movilidad.



Entre las prioridades de la Consellería, ha mencionado la negociación en los consorcios de bomberos, mejorar la ley de administración local de Galicia o mejorar la situación de la justicia en Galicia.