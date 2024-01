La cantidad de plásticos recogida en las playas duplica a la de pellets

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, informó de que desde el inicio de las recogidas de pellets hasta el pasado domingo 14 de enero, se recogieron 92 sacos de granzas y 4.186 kilos de otro tipo de plásticos y residuos, por lo que hizo hincapié en la importancia de mantener limpio el medio y concienciar sobre la contaminación.



La conselleira puso el foco en la necesidad de realizar las limpiezas con “respeto hacia el medio” y recogiendo también, si es posible, otros residuos. Con los datos aportados, destacó que la cantidad recabada de otros plásticos “duplica el número en relación a los pellets”.



La conselleira actualizó también el número de playas afectadas, 63 en 30 ayuntamientos, y los efectivos que trabajan en este momento, 349 y con 46 formadores de voluntarios. A este respecto, hizo un llamado a la prudencia y pidió a la gente que se asegure, antes de dar aviso, de que realmente son pellets lo que hay en una determinada playa.



Sobre los medios, también reclamó una mayor participación del Gobierno central, “que dice que pone un helicóptero diario en un medio cuya competencia es exclusiva de ellos”.



Solicita también que el Ejecutivo estatal se haga cargo de la gestión del pago de las limpiezas y que se ponga en contacto, “de una vez por todas” con el Gobierno luso y la naviera. “Tenemos que recordar, una vez más, que alguien tiene que pagar por lo sucedido. Y en todo caso, no pueden ser los gallegos”, indicó.



Por otra parte, la responsable autonómica de Medio Ambiente avanzó que hoy se anunciará la composición del comité de expertos que evaluará los efectos del vertido de pellets.



El comité, detalló, se confeccionó la pasada jornada. Para ello, la propia conselleira se reunió con Adega y con otras asociaciones ecologistas para que le trasladasen quién quieren que participe, aunque deberá ser un investigador, un biólogo o un químico”.



Otro de los asuntos a los que se refirió Vázquez es a las diligencias iniciadas por la Fiscalía por el vertido y afirmó que ayer dieron por finalizado el informe que van a trasladar al Ministerio Fiscal. “Y que sean otros los que, de una vez por todas, digan si hay responsabilidad o no; si se hizo bien o no. Yo estoy convencida de que el personal de la Xunta y el Camgal actuó de diez, por no decir que actuó de matrícula de honor”, defendió.



Por último, informó de que los modelos de simulación de la Xunta indican que las corrientes desplazarán los pellets hacia el Cantábrico. “Pero eso también debería preocuparnos porque también influye en el medio marino, sea en un sitio u otro. Tal y como apuntan todos los expertos es un vertido más, son unos plásticos más y todo lo que sea sumar, es negativo para la costa”, indicó.



El presidente del Cemma, Xabier Pin, también evaluó la situación. “Partiendo de la base de que cualquier vertido al mar es siempre un desastre, probablemente este no va a tener un impacto muy significativo”, declaró.